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СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе - РИА Новости, 08.03.2023
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13:13 08.03.2023 (обновлено: 13:20 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856570267.html
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе - РИА Новости, 08.03.2023
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:13
2023-03-08T13:20
россия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости. "От 123 военно-следственного отдела объединенной группировки войск сил управления Следственного комитета Российской Федерации поздравляем женский коллектив республиканского центра судебно-психиатрической экспертизы с наступающим Международным женским днем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, вам, соответственно, желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви крепкой, и всего, что вы только захотите", - поздравил коллектив старший следователь 123 ВСО СК России старший лейтенант юстиции Александр Телегин. Всем сотрудницам ведомства от СК РФ были вручены памятные подарки. Директор республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР Светлана Шлимили поблагодарила СК РФ.
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мариуполь
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе

СК поздравил с Международным женским днем медиков в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦветы к 8 марта
Цветы к 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.
"От 123 военно-следственного отдела объединенной группировки войск сил управления Следственного комитета Российской Федерации поздравляем женский коллектив республиканского центра судебно-психиатрической экспертизы с наступающим Международным женским днем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, вам, соответственно, желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви крепкой, и всего, что вы только захотите", - поздравил коллектив старший следователь 123 ВСО СК России старший лейтенант юстиции Александр Телегин.
Всем сотрудницам ведомства от СК РФ были вручены памятные подарки. Директор республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР Светлана Шлимили поблагодарила СК РФ.
Военнослужащие инженерных войск поздравили женщин Мариуполя с 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Вчера, 05:35
 
РоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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