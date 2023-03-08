https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856570267.html
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе - РИА Новости, 08.03.2023
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:13
2023-03-08T13:13
2023-03-08T13:20
россия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856472764_0:0:3267:1837_1920x0_80_0_0_c26d2c7694316203a29815ac9538ceca.jpg
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости. "От 123 военно-следственного отдела объединенной группировки войск сил управления Следственного комитета Российской Федерации поздравляем женский коллектив республиканского центра судебно-психиатрической экспертизы с наступающим Международным женским днем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, вам, соответственно, желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви крепкой, и всего, что вы только захотите", - поздравил коллектив старший следователь 123 ВСО СК России старший лейтенант юстиции Александр Телегин. Всем сотрудницам ведомства от СК РФ были вручены памятные подарки. Директор республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР Светлана Шлимили поблагодарила СК РФ.
https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856472764_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_b01e9278e7eff2d7a3543b124dc3ffc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе
СК поздравил с Международным женским днем медиков в Мариуполе