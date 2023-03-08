https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856570267.html

СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе

СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе - РИА Новости, 08.03.2023

СК поздравил с 8 Марта медиков в Мариуполе

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:13

2023-03-08T13:13

2023-03-08T13:20

россия

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации поздравили с Международным женским днем коллектив республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости. "От 123 военно-следственного отдела объединенной группировки войск сил управления Следственного комитета Российской Федерации поздравляем женский коллектив республиканского центра судебно-психиатрической экспертизы с наступающим Международным женским днем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, вам, соответственно, желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви крепкой, и всего, что вы только захотите", - поздравил коллектив старший следователь 123 ВСО СК России старший лейтенант юстиции Александр Телегин. Всем сотрудницам ведомства от СК РФ были вручены памятные подарки. Директор республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы МЗ ДНР Светлана Шлимили поблагодарила СК РФ.

https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), общество