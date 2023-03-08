https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856569772.html

Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы

Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы - РИА Новости, 08.03.2023

Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы

Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили жительниц региона с Международным женским днем и вручили им тюльпаны. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:07

2023-03-08T13:07

2023-03-08T13:26

запорожская область

международный женский день

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили жительниц региона с Международным женским днем и вручили им тюльпаны. Акция была проведена совместно с региональным штабом организации "Мы вместе" и министерством по делам молодежи. "Сегодняшняя акция посвящена Международному женскому дню 8 марта. Подразделения военной полиции совместно с министерством по делам молодежи области организовали акцию: дарим цветы нашим горячо любимым женщинам. Хочу поздравить с этим праздником наших женщин. Благодаря им мы, мужчины, достигаем высот, только благодаря им мы выполняем поставленные боевые задачи", – сказал журналистам начальник отдела военной полиции, заместитель военного коменданта Запорожской области по военной полиции с позывным "Чинар". Он подчеркнул, что девушки с улыбкой принимали букеты из рук сотрудников военной полиции. "Реакция девушек – это радость, это счастье, своими улыбками они вдохновляют нас на успешное выполнение боевых задач", - добавил сотрудник военной полиции.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856563768.html

запорожская область

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Военная полиция Запорожской области поздравила женщин с 8 марта Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили женщин с 8 марта и подарили тюльпаны. 2023-03-08T13:07 true PT0M47S

Бойцы ВС РФ на Запорожском направлении поздравили женщин с 8 Марта Бойцы ВС РФ с передовых позиций Запорожского направления поздравили женщин с 8 Марта, а подразделения Росгвардии подарили цветы жительницам Запорожской области. 2023-03-08T13:07 true PT2M16S

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Дарья Буймова

запорожская область, международный женский день, общество