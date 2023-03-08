https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856569772.html
Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы
Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы - РИА Новости, 08.03.2023
Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы
Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили жительниц региона с Международным женским днем и вручили им тюльпаны. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:07
2023-03-08T13:07
2023-03-08T13:26
запорожская область
международный женский день
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили жительниц региона с Международным женским днем и вручили им тюльпаны. Акция была проведена совместно с региональным штабом организации "Мы вместе" и министерством по делам молодежи. "Сегодняшняя акция посвящена Международному женскому дню 8 марта. Подразделения военной полиции совместно с министерством по делам молодежи области организовали акцию: дарим цветы нашим горячо любимым женщинам. Хочу поздравить с этим праздником наших женщин. Благодаря им мы, мужчины, достигаем высот, только благодаря им мы выполняем поставленные боевые задачи", – сказал журналистам начальник отдела военной полиции, заместитель военного коменданта Запорожской области по военной полиции с позывным "Чинар". Он подчеркнул, что девушки с улыбкой принимали букеты из рук сотрудников военной полиции. "Реакция девушек – это радость, это счастье, своими улыбками они вдохновляют нас на успешное выполнение боевых задач", - добавил сотрудник военной полиции.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856563768.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Военная полиция Запорожской области поздравила женщин с 8 марта
Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили женщин с 8 марта и подарили тюльпаны.
2023-03-08T13:07
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Бойцы ВС РФ на Запорожском направлении поздравили женщин с 8 Марта
Бойцы ВС РФ с передовых позиций Запорожского направления поздравили женщин с 8 Марта, а подразделения Росгвардии подарили цветы жительницам Запорожской области.
2023-03-08T13:07
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PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, международный женский день, общество
Запорожская область, Международный женский день, Общество
Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам цветы
Сотрудники военной полиции Запорожской области подарили женщинам тюльпаны на блокпостах
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники военной полиции Запорожской области на блокпостах поздравили жительниц региона с Международным женским днем и вручили им тюльпаны.
Акция была проведена совместно с региональным штабом организации "Мы вместе" и министерством по делам молодежи.
"Сегодняшняя акция посвящена Международному женскому дню 8 марта. Подразделения военной полиции совместно с министерством по делам молодежи области организовали акцию: дарим цветы нашим горячо любимым женщинам. Хочу поздравить с этим праздником наших женщин. Благодаря им мы, мужчины, достигаем высот, только благодаря им мы выполняем поставленные боевые задачи", – сказал журналистам начальник отдела военной полиции, заместитель военного коменданта Запорожской области по военной полиции с позывным "Чинар".
Он подчеркнул, что девушки с улыбкой принимали букеты из рук сотрудников военной полиции.
"Реакция девушек – это радость, это счастье, своими улыбками они вдохновляют нас на успешное выполнение боевых задач", - добавил сотрудник военной полиции.
Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах