https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856563768.html

Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах

Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах - РИА Новости, 08.03.2023

Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах

Росгвардейцы поздравили женщин и подарили им цветы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в рамках акции "СВОим с... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:12

2023-03-08T12:12

2023-03-08T12:12

донецкая народная республика

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Росгвардейцы поздравили женщин и подарили им цветы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в рамках акции "СВОим с любовью", сообщили в пресс-службе ведомства. "Акция Росгвардии "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Прямо на улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им тёплые слова", - рассказали в Росгвардии. Росгвардейцы поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. В пресс-службе ведомства отметили, что поздравление "стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них". Женщины поблагодарили военнослужащих за внимание и заботу.

https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международный женский день