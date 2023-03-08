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Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах - РИА Новости, 08.03.2023
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12:12 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856563768.html
Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах
Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах - РИА Новости, 08.03.2023
Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах
Росгвардейцы поздравили женщин и подарили им цветы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в рамках акции "СВОим с... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:12
2023-03-08T12:12
донецкая народная республика
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Росгвардейцы поздравили женщин и подарили им цветы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в рамках акции "СВОим с любовью", сообщили в пресс-службе ведомства. "Акция Росгвардии "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Прямо на улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им тёплые слова", - рассказали в Росгвардии. Росгвардейцы поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. В пресс-службе ведомства отметили, что поздравление "стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них". Женщины поблагодарили военнослужащих за внимание и заботу.
https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html
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донецкая народная республика, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международный женский день
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Международный женский день
Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах

Росгвардейцы поздравили женщин в новых регионах во время акции "СВОим с любовью"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии поздравляют с 8 марта ветерана Великой Отечественной войны Раису Егоровну Чубову в Луганской области
Военнослужащие Росгвардии поздравляют с 8 марта ветерана Великой Отечественной войны Раису Егоровну Чубову в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Росгвардейцы поздравили женщин и подарили им цветы в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в рамках акции "СВОим с любовью", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Акция Росгвардии "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Прямо на улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им тёплые слова", - рассказали в Росгвардии.
Военнослужащие инженерных войск поздравили женщин Мариуполя с 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя
Вчера, 05:35
Росгвардейцы поздравили учителей, врачей, медсестер, педагогов музыкальных школ. В пресс-службе ведомства отметили, что поздравление "стало настоящим подарком и приятным сюрпризом для каждой из них".
Женщины поблагодарили военнослужащих за внимание и заботу.
Военнослужащие Росгвардии поздравили женщин, работающих в школе и районной больнице Мариуполя, с наступающим Международным женским днем
Росгвардейцы поздравили учителей и врачей в Мариуполе с наступающим 8 Марта
7 марта, 17:29
 
Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Международный женский день
 
 
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