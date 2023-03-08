https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856553921.html
Вручение Путиным государственных наград выдающимся российским женщинам
Вручение Путиным государственных наград выдающимся российским женщинам - РИА Новости, 08.03.2023
Вручение Путиным государственных наград выдающимся российским женщинам
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся российским женщинам в Международный женский день. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:09
2023-03-08T13:09
2023-03-08T13:09
россия
владимир путин
международный женский день
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Президент России Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся российским женщинам в Международный женский день.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Вручение государственных наград выдающимся российским женщинам
LIVE: Вручение государственных наград выдающимся российским женщинам
2023-03-08T13:09
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PT29M34S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный женский день, видео
Россия, Владимир Путин, Международный женский день
Вручение Путиным государственных наград выдающимся российским женщинам
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся российским женщинам в Международный женский день.
2023-03-08T13:09
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PT29M34S
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся российским женщинам в Международный женский день.