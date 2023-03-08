https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856545360.html

Москвичкам подарят цветы в столичном метро

Москвичкам подарят цветы в столичном метро - РИА Новости, 08.03.2023

Москвичкам подарят цветы в столичном метро

Москвичкам будут дарить цветы 8 Марта в столичном метро, пассажиры также смогут бесплатно отправить поздравительные открытки для любимых женщин по всей стране,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:04

2023-03-08T10:04

2023-03-08T10:04

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москвичкам будут дарить цветы 8 Марта в столичном метро, пассажиры также смогут бесплатно отправить поздравительные открытки для любимых женщин по всей стране, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт участвует в важных для города и страны праздниках. К 8 Марта мы подготовили сюрпризы на стойках "Живое общение": в первой половине дня на 17 стойках женщинам будут дарить цветы", - сказал Ликсутов. Он добавил, что в течение всего дня можно будет бесплатно отправить открытку близким по всей стране.

https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, международный женский день