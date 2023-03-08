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Москвичкам подарят цветы в столичном метро - РИА Новости, 08.03.2023
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10:04 08.03.2023
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Москвичкам подарят цветы в столичном метро
Москвичкам подарят цветы в столичном метро - РИА Новости, 08.03.2023
Москвичкам подарят цветы в столичном метро
Москвичкам будут дарить цветы 8 Марта в столичном метро, пассажиры также смогут бесплатно отправить поздравительные открытки для любимых женщин по всей стране,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:04
2023-03-08T10:04
общество
москва
максим ликсутов
сергей собянин
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москвичкам будут дарить цветы 8 Марта в столичном метро, пассажиры также смогут бесплатно отправить поздравительные открытки для любимых женщин по всей стране, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт участвует в важных для города и страны праздниках. К 8 Марта мы подготовили сюрпризы на стойках "Живое общение": в первой половине дня на 17 стойках женщинам будут дарить цветы", - сказал Ликсутов. Он добавил, что в течение всего дня можно будет бесплатно отправить открытку близким по всей стране.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, международный женский день
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Международный женский день
Москвичкам подарят цветы в столичном метро

Заммэра Ликсутов: москвичкам поадрят цветы в столичном метро в Международный женский день

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПродажа цветов к 8 марта в Московской области
Продажа цветов к 8 марта в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Продажа цветов к 8 марта в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москвичкам будут дарить цветы 8 Марта в столичном метро, пассажиры также смогут бесплатно отправить поздравительные открытки для любимых женщин по всей стране, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт участвует в важных для города и страны праздниках. К 8 Марта мы подготовили сюрпризы на стойках "Живое общение": в первой половине дня на 17 стойках женщинам будут дарить цветы", - сказал Ликсутов.
Он добавил, что в течение всего дня можно будет бесплатно отправить открытку близким по всей стране.
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ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинМеждународный женский день
 
 
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