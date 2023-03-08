https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856552081.html
У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2023
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи в среду у северных Курил, сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:56
2023-03-08T10:56
2023-03-08T10:56
происшествия
северо-курильск
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи в среду у северных Курил, сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Восьмого марта в 17.03 (9.03 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 136 километрах восточнее города Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, очаг землетрясения располагался на глубине 42 километра. Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", - уточняет пресс-служба регионального главка. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.
https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856542394.html
северо-курильск
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северо-Курильск, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4