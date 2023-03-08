https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856552081.html

У Курил произошло землетрясение

У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2023

У Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи в среду у северных Курил, сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:56

2023-03-08T10:56

2023-03-08T10:56

происшествия

северо-курильск

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи в среду у северных Курил, сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Восьмого марта в 17.03 (9.03 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 136 километрах восточнее города Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5,4", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, очаг землетрясения располагался на глубине 42 километра. Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", - уточняет пресс-служба регионального главка. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.

https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856542394.html

северо-курильск

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, северо-курильск, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)