https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856542394.html

На юге Камчатки произошло землетрясение

На юге Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2023

На юге Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в среду в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка, следует из сообщения регионального... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:50

2023-03-08T09:50

2023-03-08T15:37

происшествия

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в среду в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. Подземный толчок зафиксировали в 18:03 по местному времени (9:03 мск). Очаг залегал в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра. Землетрясение ощутили жители трех населенных пунктов — Вилючинска, Петропавловска-Камчатского и Озерновского. По словам очевидцев, толчок был двойным, второй оказался сильнее. В домах качались люстры. В МЧС уточнили, что спасатели осмотрели социально значимые здания, учреждения образования и коммунальные объекты, землетрясение их не повредило.Позднее сотрудники Геофизической службы РАН зафиксировали еще два подземных толчка у берегов Камчатки. Один из них произошел в 19:24 по местному времени. Его магнитуда составила 3,8. Еще одно землетрясение зафиксировали в 20:44 по местному времени. Магнитуда — 4,1. Очаг последнего землетрясения находился в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.В свою очередь, как сообщило Главное управление МЧС по Сахалинской области, у Северных Курил приблизительно в это же время выявили подземные толчки магнитудой 5,4. По информации пресс-службы, очаг располагался на глубине 42 километра. Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир.На прошлой неделе подземные толчки зафиксировали на Сахалине. Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе. Его очаг находился на глубине 11 километров.

https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html

https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук