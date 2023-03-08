https://ria.ru/20230308/zemletryasenie-1856542394.html
На юге Камчатки произошло землетрясение
На юге Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 08.03.2023
На юге Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в среду в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка, следует из сообщения регионального... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:50
2023-03-08T09:50
2023-03-08T15:37
происшествия
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в среду в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. Подземный толчок зафиксировали в 18:03 по местному времени (9:03 мск). Очаг залегал в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра. Землетрясение ощутили жители трех населенных пунктов — Вилючинска, Петропавловска-Камчатского и Озерновского. По словам очевидцев, толчок был двойным, второй оказался сильнее. В домах качались люстры. В МЧС уточнили, что спасатели осмотрели социально значимые здания, учреждения образования и коммунальные объекты, землетрясение их не повредило.Позднее сотрудники Геофизической службы РАН зафиксировали еще два подземных толчка у берегов Камчатки. Один из них произошел в 19:24 по местному времени. Его магнитуда составила 3,8. Еще одно землетрясение зафиксировали в 20:44 по местному времени. Магнитуда — 4,1. Очаг последнего землетрясения находился в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.В свою очередь, как сообщило Главное управление МЧС по Сахалинской области, у Северных Курил приблизительно в это же время выявили подземные толчки магнитудой 5,4. По информации пресс-службы, очаг располагался на глубине 42 километра. Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир.На прошлой неделе подземные толчки зафиксировали на Сахалине. Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе. Его очаг находился на глубине 11 километров.
https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html
https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854650481.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
На юге Камчатки произошло землетрясение
На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в среду в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.
Подземный толчок зафиксировали в 18:03 по местному времени (9:03 мск). Очаг залегал в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского
на глубине 58,8 километра.
Землетрясение ощутили жители трех населенных пунктов — Вилючинска, Петропавловска-Камчатского и Озерновского. По словам очевидцев, толчок был двойным, второй оказался сильнее. В домах качались люстры.
«
"Я смотрел что-то в телефоне, когда понял, что трясет. Посмотрел на люстру — она качалась. Не страшно, но неприятно", — рассказал корреспонденту РИА Новости житель Петропавловска-Камчатского Александр Абдурахманов.
В МЧС уточнили, что спасатели осмотрели социально значимые здания, учреждения образования и коммунальные объекты, землетрясение их не повредило.
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Позднее сотрудники Геофизической службы РАН зафиксировали еще два подземных толчка у берегов Камчатки. Один из них произошел в 19:24 по местному времени. Его магнитуда составила 3,8. Еще одно землетрясение зафиксировали в 20:44 по местному времени. Магнитуда — 4,1. Очаг последнего землетрясения находился в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.
В свою очередь, как сообщило Главное управление МЧС по Сахалинской области, у Северных Курил приблизительно в это же время выявили подземные толчки магнитудой 5,4. По информации пресс-службы, очаг располагался на глубине 42 километра. Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир
.
На прошлой неделе подземные толчки зафиксировали на Сахалине
. Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе. Его очаг находился на глубине 11 километров.
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