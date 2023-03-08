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Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту - РИА Новости, 08.03.2023
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16:21 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/zakharova-1856597478.html
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту - РИА Новости, 08.03.2023
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту
Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты, поэтому дипломатические усилия наращивает там,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:21
2023-03-08T16:21
в мире
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты, поэтому дипломатические усилия наращивает там, где можно развивать взаимоуважительные отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Там, где мы понимаем, что это не приносит либо добавленной стоимости, либо просто какого-либо результата, как, например, сейчас со странами Запада, коллективного Запада, недружественными государствами - они закрылись. Смысл биться в закрытую дверь - его нет. Наверное, что-то должно измениться, наверное, что-то должно измениться у них, наверное, что-то уже меняется ... Сейчас заниматься доказыванием им их неправоты - просто бесполезно, это контрпродуктивно", - сказала Захарова в интервью Life. Она добавила, что там, где у российской дипломатии есть возможность развивать отношения выгодно и на основе взаимного уважения, там и наращиваются дипломатические усилия и международная активность.
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в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту

Захарова назвала бесполезными и контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты, поэтому дипломатические усилия наращивает там, где можно развивать взаимоуважительные отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Там, где мы понимаем, что это не приносит либо добавленной стоимости, либо просто какого-либо результата, как, например, сейчас со странами Запада, коллективного Запада, недружественными государствами - они закрылись. Смысл биться в закрытую дверь - его нет. Наверное, что-то должно измениться, наверное, что-то должно измениться у них, наверное, что-то уже меняется ... Сейчас заниматься доказыванием им их неправоты - просто бесполезно, это контрпродуктивно", - сказала Захарова в интервью Life.
Она добавила, что там, где у российской дипломатии есть возможность развивать отношения выгодно и на основе взаимного уважения, там и наращиваются дипломатические усилия и международная активность.
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6 марта, 22:01
 
В миреРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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