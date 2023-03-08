https://ria.ru/20230308/zakharova-1856597478.html
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту - РИА Новости, 08.03.2023
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту
Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты, поэтому дипломатические усилия наращивает там,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:21
2023-03-08T16:21
2023-03-08T16:21
в мире
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_305:645:2800:2048_1920x0_80_0_0_d24d62223e2ae1dafd51790025ca68c9.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты, поэтому дипломатические усилия наращивает там, где можно развивать взаимоуважительные отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Там, где мы понимаем, что это не приносит либо добавленной стоимости, либо просто какого-либо результата, как, например, сейчас со странами Запада, коллективного Запада, недружественными государствами - они закрылись. Смысл биться в закрытую дверь - его нет. Наверное, что-то должно измениться, наверное, что-то должно измениться у них, наверное, что-то уже меняется ... Сейчас заниматься доказыванием им их неправоты - просто бесполезно, это контрпродуктивно", - сказала Захарова в интервью Life. Она добавила, что там, где у российской дипломатии есть возможность развивать отношения выгодно и на основе взаимного уважения, там и наращиваются дипломатические усилия и международная активность.
https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_555:596:2492:2048_1920x0_80_0_0_663878643c6a676fbcc7a15684f794a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту
Захарова назвала бесполезными и контрпродуктивными попытки доказать Западу его неправоту