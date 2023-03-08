https://ria.ru/20230308/zaderzhanie-1856589487.html

Экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан

Экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан - РИА Новости, 08.03.2023

Экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов был задержан при попытке вылететь в Узбекистан, сам экс-мэр на суде объяснил попытку выезда за границу поиском работы,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:34

2023-03-08T15:34

2023-03-08T15:34

белгород

узбекистан

ташкент

вячеслав гладков

антон иванов

снг

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Бывший мэр Белгорода Антон Иванов был задержан при попытке вылететь в Узбекистан, сам экс-мэр на суде объяснил попытку выезда за границу поиском работы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я провел много встреч и собеседований, видя, что работы пока еще нет, и нужно дальше двигаться… На позапрошлой неделе я встречался с одноклассниками, это был город Ташкент… Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия", - сказал Иванов в ходе судебного заседания. Его адвокат Елена Палымова сообщила, что задержание проходило в аэропорту при попытке пересечь границу. "Более того, границу (Иванов - ред.) пересекал с моего согласия, на следующей неделе мы с ним собирались быть в Белгороде", - рассказала РИА Новости адвокат. В декабре 2021 года депутатами белгородского городского совета Иванов был избран на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Иванов был задержан в начале марта 2023 года, его обвиняют в получении крупной взятки.

https://ria.ru/20230307/zaderzhanie-1856473861.html

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Варвара Скокшина

белгород, узбекистан, ташкент, вячеслав гладков, антон иванов, снг, происшествия