https://ria.ru/20230308/yanmar-1856580226.html
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России - РИА Новости, 08.03.2023
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России
Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:32
2023-03-08T14:32
2023-03-08T14:32
экономика
россия
япония
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. "С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC", - говорится в сообщении компании.Компания в России была создана в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями. В связи с украинским кризисом возникли затруднения с поставной продукции и банковскими переводами за пределы России, в связи с чем Yanmar Rus с марта 2022 остановил деятельность в России за исключением обслуживания клиентов."После этого наша компания внимательно изучала возможности продолжения бизнеса, но так как ситуация приняла затяжной характер, было сочтено, что его продолжение в России затруднительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России
Японский производитель двигателей и техники Yanmar объявил о прекращении работы в России
ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
"С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC", - говорится в сообщении компании.
Компания в России
была создана в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями. В связи с украинским кризисом возникли затруднения с поставной продукции и банковскими переводами за пределы России, в связи с чем Yanmar Rus с марта 2022 остановил деятельность в России за исключением обслуживания клиентов.
"После этого наша компания внимательно изучала возможности продолжения бизнеса, но так как ситуация приняла затяжной характер, было сочтено, что его продолжение в России затруднительно", - говорится в сообщении.
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