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Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России - РИА Новости, 08.03.2023
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14:32 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/yanmar-1856580226.html
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России - РИА Новости, 08.03.2023
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России
Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:32
2023-03-08T14:32
экономика
россия
япония
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. "С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC", - говорится в сообщении компании.Компания в России была создана в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями. В связи с украинским кризисом возникли затруднения с поставной продукции и банковскими переводами за пределы России, в связи с чем Yanmar Rus с марта 2022 остановил деятельность в России за исключением обслуживания клиентов."После этого наша компания внимательно изучала возможности продолжения бизнеса, но так как ситуация приняла затяжной характер, было сочтено, что его продолжение в России затруднительно", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России

Японский производитель двигателей и техники Yanmar объявил о прекращении работы в России

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
"С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC", - говорится в сообщении компании.
Компания в России была создана в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями. В связи с украинским кризисом возникли затруднения с поставной продукции и банковскими переводами за пределы России, в связи с чем Yanmar Rus с марта 2022 остановил деятельность в России за исключением обслуживания клиентов.
"После этого наша компания внимательно изучала возможности продолжения бизнеса, но так как ситуация приняла затяжной характер, было сочтено, что его продолжение в России затруднительно", - говорится в сообщении.
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