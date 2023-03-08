https://ria.ru/20230308/yanmar-1856580226.html

Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России

Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России - РИА Новости, 08.03.2023

Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России

Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:32

2023-03-08T14:32

2023-03-08T14:32

экономика

россия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg

ТОКИО, 8 мар - РИА Новости. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. "С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC", - говорится в сообщении компании.Компания в России была создана в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями. В связи с украинским кризисом возникли затруднения с поставной продукции и банковскими переводами за пределы России, в связи с чем Yanmar Rus с марта 2022 остановил деятельность в России за исключением обслуживания клиентов."После этого наша компания внимательно изучала возможности продолжения бизнеса, но так как ситуация приняла затяжной характер, было сочтено, что его продолжение в России затруднительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, япония