https://ria.ru/20230308/vzyatka-1856577366.html
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки - РИА Новости, 08.03.2023
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:02
2023-03-08T14:02
2023-03-08T14:45
происшествия
белгород
антон иванов
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БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова."Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей", — сказала она во время судебного заседанияСогласно позиции обвинения, взятка была в виде автомобиля. Сейчас суд избирает экс-мэру меру пресечения.В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20230305/vzyatka-1855979547.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, антон иванов
Происшествия, Белгород, Антон Иванов
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки в виде автомобиля
БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова.
"Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей", — сказала она во время судебного заседания
Согласно позиции обвинения, взятка была в виде автомобиля. Сейчас суд избирает экс-мэру меру пресечения.
В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.
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