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Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки - РИА Новости, 08.03.2023
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14:02 08.03.2023 (обновлено: 14:45 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/vzyatka-1856577366.html
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки - РИА Новости, 08.03.2023
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:02
2023-03-08T14:45
происшествия
белгород
антон иванов
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БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова."Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей", — сказала она во время судебного заседанияСогласно позиции обвинения, взятка была в виде автомобиля. Сейчас суд избирает экс-мэру меру пресечения.В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20230305/vzyatka-1855979547.html
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происшествия, белгород, антон иванов
Происшествия, Белгород, Антон Иванов
Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки

Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки в виде автомобиля

© Фото : страница Антона Иванова во ВКонтактеАнтон Иванов
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : страница Антона Иванова во ВКонтакте
Антон Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова.
"Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей", — сказала она во время судебного заседания
Согласно позиции обвинения, взятка была в виде автомобиля. Сейчас суд избирает экс-мэру меру пресечения.
В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Ростовской области сотрудника ФСИН подозревают в получении взятки
5 марта, 16:12
 
ПроисшествияБелгородАнтон Иванов
 
 
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