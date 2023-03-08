https://ria.ru/20230308/vzyatka-1856577366.html

Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки

Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки - РИА Новости, 08.03.2023

Экс-мэра Белгорода Иванова задержали по делу о получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:02

2023-03-08T14:02

2023-03-08T14:45

происшествия

белгород

антон иванов

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БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова."Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 миллиона 930 тысяч рублей", — сказала она во время судебного заседанияСогласно позиции обвинения, взятка была в виде автомобиля. Сейчас суд избирает экс-мэру меру пресечения.В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20230305/vzyatka-1855979547.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, антон иванов