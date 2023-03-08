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На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу - РИА Новости, 08.03.2023
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу
Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:18
2023-03-08T17:18
2023-03-08T19:05
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе генерального прокурора Украины. "При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. По данным прокуратуры, стоимость данных услуг составляла 13,5 тысячи долларов. Поездки осуществлялись в Молдавию. Организатор задержан.
https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черновицкая область, молдавия
В мире, Украина, Черновицкая область, Молдавия
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу
Прокуратура Украины раскрыла схему по незаконной переправке призывников за границу