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На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу

На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу - РИА Новости, 08.03.2023

На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу

Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T17:18

2023-03-08T17:18

2023-03-08T19:05

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украина

черновицкая область

молдавия

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе генерального прокурора Украины. "При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. По данным прокуратуры, стоимость данных услуг составляла 13,5 тысячи долларов. Поездки осуществлялись в Молдавию. Организатор задержан.

https://ria.ru/20230201/mobilizatsiya-1849073233.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, черновицкая область, молдавия