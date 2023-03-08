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На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу - РИА Новости, 08.03.2023
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17:18 08.03.2023 (обновлено: 19:05 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/vyvoz-1856604656.html
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу - РИА Новости, 08.03.2023
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу
Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:18
2023-03-08T19:05
в мире
украина
черновицкая область
молдавия
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе генерального прокурора Украины. "При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. По данным прокуратуры, стоимость данных услуг составляла 13,5 тысячи долларов. Поездки осуществлялись в Молдавию. Организатор задержан.
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в мире, украина, черновицкая область, молдавия
В мире, Украина, Черновицкая область, Молдавия
На Украине раскрыли схему незаконного вывоза призывников за границу

Прокуратура Украины раскрыла схему по незаконной переправке призывников за границу

© Фото : офис генерального прокурора УкраиныЖитель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу
Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : офис генерального прокурора Украины
Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Житель Черновицкой области Украины подозревается в организации схемы по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, заявили в среду в офисе генерального прокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (части 3 статьи 332 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.
По данным прокуратуры, стоимость данных услуг составляла 13,5 тысячи долларов. Поездки осуществлялись в Молдавию. Организатор задержан.
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