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В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР - РИА Новости, 08.03.2023
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08:27 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/vybory-1856533486.html
В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР
В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР - РИА Новости, 08.03.2023
В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР
В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" по выборам в народный совет республики, сообщил руководитель регионального исполнительного... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:27
2023-03-08T08:27
политика
донецкая народная республика
единая россия
россия
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" по выборам в народный совет республики, сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгений Маслов. Выборы в региональное заксобрание состоятся в сентябре в единый день голосования. Народный совет ДНР впервые будет избираться не как парламент самопровозглашенного государства, а как законодательное собрание региона РФ. В нем будет 90 депутатов, а не 100, как раньше. "Мы впервые для ДНР даем старт для открытой процедуры предварительного голосования... Самой открытой процедуры, которая на сегодня существует в РФ. "Единая Россия" - единственная партия, которая перед тем, как выдвигать кандидатов, советуется с избирателями и выдвигает только тех, кого поддержали избиратели того или иного региона", - заявил Маслов журналистам. По его словам, "с 8 марта каждый активный житель ДНР может представить свою кандидатуру для избрания в народный совет". "Я имею в виду для участия в процедуре предварительного голосования", - пояснил он. "Выдвижение будет происходить с 8 по 27 марта. Особенность в том, что с момента подачи документов и заявления и утверждения оргкомитетом его (кандидата на праймериз – ред.) в качестве участника человек имеет уже возможность агитировать за себя", - добавил Маслов.
https://ria.ru/20230122/tsentr-1846661024.html
https://ria.ru/20230228/partiya-1854806879.html
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политика, донецкая народная республика, единая россия, россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Россия
В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР

В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР перед выборами в народный совет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" по выборам в народный совет республики, сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгений Маслов.
Выборы в региональное заксобрание состоятся в сентябре в единый день голосования. Народный совет ДНР впервые будет избираться не как парламент самопровозглашенного государства, а как законодательное собрание региона РФ. В нем будет 90 депутатов, а не 100, как раньше.
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"Мы впервые для ДНР даем старт для открытой процедуры предварительного голосования... Самой открытой процедуры, которая на сегодня существует в РФ. "Единая Россия" - единственная партия, которая перед тем, как выдвигать кандидатов, советуется с избирателями и выдвигает только тех, кого поддержали избиратели того или иного региона", - заявил Маслов журналистам.
По его словам, "с 8 марта каждый активный житель ДНР может представить свою кандидатуру для избрания в народный совет". "Я имею в виду для участия в процедуре предварительного голосования", - пояснил он.
"Выдвижение будет происходить с 8 по 27 марта. Особенность в том, что с момента подачи документов и заявления и утверждения оргкомитетом его (кандидата на праймериз – ред.) в качестве участника человек имеет уже возможность агитировать за себя", - добавил Маслов.
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