https://ria.ru/20230308/vybory-1856533486.html

В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР

В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР - РИА Новости, 08.03.2023

В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз ЕР

В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" по выборам в народный совет республики, сообщил руководитель регионального исполнительного... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:27

2023-03-08T08:27

2023-03-08T08:27

политика

донецкая народная республика

единая россия

россия

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" по выборам в народный совет республики, сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии Евгений Маслов. Выборы в региональное заксобрание состоятся в сентябре в единый день голосования. Народный совет ДНР впервые будет избираться не как парламент самопровозглашенного государства, а как законодательное собрание региона РФ. В нем будет 90 депутатов, а не 100, как раньше. "Мы впервые для ДНР даем старт для открытой процедуры предварительного голосования... Самой открытой процедуры, которая на сегодня существует в РФ. "Единая Россия" - единственная партия, которая перед тем, как выдвигать кандидатов, советуется с избирателями и выдвигает только тех, кого поддержали избиратели того или иного региона", - заявил Маслов журналистам. По его словам, "с 8 марта каждый активный житель ДНР может представить свою кандидатуру для избрания в народный совет". "Я имею в виду для участия в процедуре предварительного голосования", - пояснил он. "Выдвижение будет происходить с 8 по 27 марта. Особенность в том, что с момента подачи документов и заявления и утверждения оргкомитетом его (кандидата на праймериз – ред.) в качестве участника человек имеет уже возможность агитировать за себя", - добавил Маслов.

https://ria.ru/20230122/tsentr-1846661024.html

https://ria.ru/20230228/partiya-1854806879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, донецкая народная республика, единая россия, россия