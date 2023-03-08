https://ria.ru/20230308/vstrecha-1856573380.html

Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 08.03.2023

Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил глава МИД Турции Мевлют РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:30

2023-03-08T13:30

2023-03-08T13:31

в мире

турция

сирия

москва

мевлют чавушоглу

башар асад

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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Ведется подготовка для встречи глав МИД. Мы планируем четырехстороннюю встречу. Российская сторона предложила провести техническую встречу на следующей неделе в качестве подготовки ко встрече глав МИД. Наш замглавы МИД направится в Москву. Иранская сторона также примет участие в этой встрече. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД. На следующей неделе четырехсторонняя встреча техделегаций состоится в Москве, такое приглашение нами получено, мы примем участие", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230301/lavrov-1855172881.html

https://ria.ru/20230223/siriya-1853930871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, москва, мевлют чавушоглу, башар асад