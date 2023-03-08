Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 08.03.2023 (обновлено: 13:31 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/vstrecha-1856573380.html
Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии
Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 08.03.2023
Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии
Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил глава МИД Турции Мевлют РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:30
2023-03-08T13:31
в мире
турция
сирия
москва
мевлют чавушоглу
башар асад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855170645_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6482b8b22d523ac0252bfa7f6bf4fbe7.jpg
АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Ведется подготовка для встречи глав МИД. Мы планируем четырехстороннюю встречу. Российская сторона предложила провести техническую встречу на следующей неделе в качестве подготовки ко встрече глав МИД. Наш замглавы МИД направится в Москву. Иранская сторона также примет участие в этой встрече. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД. На следующей неделе четырехсторонняя встреча техделегаций состоится в Москве, такое приглашение нами получено, мы примем участие", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
https://ria.ru/20230301/lavrov-1855172881.html
https://ria.ru/20230223/siriya-1853930871.html
турция
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855170645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fea2ae9dcb9a0928b863c10f6f256500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, москва, мевлют чавушоглу, башар асад
В мире, Турция, Сирия, Москва, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад
Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Чавушоглу рассказал о подготовке встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Ведется подготовка для встречи глав МИД. Мы планируем четырехстороннюю встречу. Российская сторона предложила провести техническую встречу на следующей неделе в качестве подготовки ко встрече глав МИД. Наш замглавы МИД направится в Москву. Иранская сторона также примет участие в этой встрече. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД. На следующей неделе четырехсторонняя встреча техделегаций состоится в Москве, такое приглашение нами получено, мы примем участие", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Лавров и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска
1 марта, 16:59
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
Турецкие войска в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Россия считает, что разногласия между Сирией и Турцией можно преодолеть
23 февраля, 09:14
 
В миреТурцияСирияМоскваМевлют ЧавушоглуБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала