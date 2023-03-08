Чавушоглу: в Москве готовят встречу глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии
Чавушоглу рассказал о подготовке встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Ведется подготовка для встречи глав МИД. Мы планируем четырехстороннюю встречу. Российская сторона предложила провести техническую встречу на следующей неделе в качестве подготовки ко встрече глав МИД. Наш замглавы МИД направится в Москву. Иранская сторона также примет участие в этой встрече. Уже на следующем этапе, при удобном для всех нас времени, пройдет встреча глав МИД. На следующей неделе четырехсторонняя встреча техделегаций состоится в Москве, такое приглашение нами получено, мы примем участие", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.