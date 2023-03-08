https://ria.ru/20230308/vorobev-1856578133.html

Губернатор Подмосковья поздравил с 8 Марта связисток ВДВ

Губернатор Подмосковья поздравил с 8 Марта связисток ВДВ - РИА Новости, 08.03.2023

Губернатор Подмосковья поздравил с 8 Марта связисток ВДВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Международным женским днем связисток гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:07

2023-03-08T14:07

2023-03-08T14:07

общество

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Международным женским днем связисток гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск, которое дислоцировано в Медвежьих Озерах, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Воробьёв в ходе встречи со связистками ответил на волнующие вопросы и планы по улучшения инфраструктуры Медвежьих Озер. "Знаю, что вы непосредственно вовлечены во все самое важное, это касается и защиты, и обеспечения безопасности, и чтобы связь всегда была, потому что без нее никуда. Наша встреча - это еще и повод, чтобы решить практические вопросы. Все что касается бесплатного проезда, кружков - мы постараемся, чтобы все это у вас было", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что до конца 2023 года по стандарту "Поликлиника. Перезагрузка" капитально отремонтируют первый корпус амбулатории. Сейчас на территории Медвежьих Озер работает одно среднее образовательное учреждение - им. Героя РФ О.Г. Ильина. Школа перегружена, поэтому строится новая на 550 мест. "Мы обязательно ее достроим. Сдадим в декабре, и с нового года детишки уже в нее пойдут", - поделился Воробьёв. Сейчас также решается вопрос расширения дороги при выезде из военного городка, добавили в пресс-службе. Так, до 1 сентября там сделают дополнительную полосу. Женщины попросили губернатора доделать тротуар возле воинской части. Он уточнил, что к июлю он будет сделан. Губернатор пообещал помочь и с инициативой женщин-военнослужащих создать в Медвежьих Озерах военно-патриотический клуб, где дети могли бы, в частности, получать азы парашютной подготовки.

https://ria.ru/20230308/pozdravlenie-1856572144.html

https://ria.ru/20230308/prazdnik-1856565743.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев