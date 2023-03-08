https://ria.ru/20230308/vesna-1856532170.html

Мужчины ассоциируют 8 Марта с тратами, показало исследование

Мужчины ассоциируют 8 Марта с тратами, показало исследование - РИА Новости, 08.03.2023

Мужчины ассоциируют 8 Марта с тратами, показало исследование

Мужчины чаще всего ассоциируют Международный женский день с праздником и тратами, а прекрасная половина - с букетами, солнцем, хорошим настроением, показало... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:05

2023-03-08T08:05

2023-03-08T08:05

общество

8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчины чаще всего ассоциируют Международный женский день с праздником и тратами, а прекрасная половина - с букетами, солнцем, хорошим настроением, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Мужчины чаще ассоциируют 8 марта с праздником и растратами, женщины - с весной, солнцем, хорошим настроением и букетами", - показал опрос 1600 респондентов. Самое главное в этот день - праздник представительниц прекрасного пола, уверен каждый четвертый. У каждого десятого 8 марта ассоциируется с любимыми женщинами: второй половиной, мамой, дочерями, подругами. У 6% этот день связан исключительно с радостными событиями. Также для 6% это обычный выходной. Еще 6% назвали 8 марта крайне затратным днем. Цветы - одна из главных ассоциаций с весенним женским праздником, и на первом месте по популярности - тюльпаны (52%). Вдвое меньше голосов у мимозы (26%). На третьем месте - розы (11%). Причем представительницы прекрасного пола гораздо чаще упоминали тюльпаны и мимозу в качестве главных цветов Международного женского дня, мужчины же чаще называли розы.

https://ria.ru/20230308/tsvety-1856522512.html

https://ria.ru/20230307/issledovanie-1856261384.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, 8 марта