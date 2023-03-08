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Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 08.03.2023 (обновлено: 23:10 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856644532.html
Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине
Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основными регуляторами вооруженного конфликта на Украине являются США и Великобритания. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:09
2023-03-08T23:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
россия
сша
великобритания
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основными регуляторами вооруженного конфликта на Украине являются США и Великобритания. По его словам, "киевский режим" самостоятельно не принимает решения. "Им говорят, что нужно делать, он то и делают", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230222/soyuz-1853623728.html
херсонская область
украина
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херсонская область , владимир сальдо, украина, россия, сша, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Россия, США, Великобритания, В мире
Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине

Сальдо назвал США и Великобританию главными регуляторами конфликта на Украине

© Фото : @saldo_team / TelegramВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основными регуляторами вооруженного конфликта на Украине являются США и Великобритания.
«
"США и Англия – это основные регуляторы, даже не европейцы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, "киевский режим" самостоятельно не принимает решения.
"Им говорят, что нужно делать, он то и делают", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаРоссияСШАВеликобританияВ мире
 
 
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