https://ria.ru/20230308/ukraina-1856644532.html

Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине

Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине - РИА Новости, 08.03.2023

Сальдо назвал главных регуляторов конфликта на Украине

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основными регуляторами вооруженного конфликта на Украине являются США и Великобритания. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:09

2023-03-08T23:09

2023-03-08T23:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

россия

сша

великобритания

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основными регуляторами вооруженного конфликта на Украине являются США и Великобритания. По его словам, "киевский режим" самостоятельно не принимает решения. "Им говорят, что нужно делать, он то и делают", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230222/soyuz-1853623728.html

херсонская область

украина

россия

сша

великобритания

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херсонская область , владимир сальдо, украина, россия, сша, великобритания, в мире