https://ria.ru/20230308/ukraina-1856596378.html

На Украине заблокировали телеграм-каналы, оповещавшие о раздаче повесток

На Украине заблокировали телеграм-каналы, оповещавшие о раздаче повесток - РИА Новости, 08.03.2023

На Украине заблокировали телеграм-каналы, оповещавшие о раздаче повесток

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о блокировке сети из 26 телеграм-каналов с аудиторией более 400 тысяч пользователей, оповещавших жителей семи областей РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:14

2023-03-08T16:14

2023-03-08T16:14

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о блокировке сети из 26 телеграм-каналов с аудиторией более 400 тысяч пользователей, оповещавших жителей семи областей Украины о местах раздачи повесток. "СБУ заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации... В первую очередь они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Сообщается, что каналы информировали об облавах на призывников жителей Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областей. По данным СБУ, каналы оперативно обновляли информацию о действиях представителей военкоматов, быстро завоевав популярность среди украинских призывников и набрав суммарную аудиторию более 400 тысяч подписчиков. Сообщается, что следователи предъявили обвинения шести администраторам сообществ в препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и другим военным формированиям, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесская область, служба безопасности украины