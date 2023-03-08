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"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
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15:58 08.03.2023 (обновлено: 16:55 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html
"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине
"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине
Президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией, иначе последствия для Киева и Вашингтона... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:58
2023-03-08T16:55
политика
украина
россия
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией, иначе последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.Ранее Макгрегор сообщил о "сигнале бедствия" президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Джо Байдену из-за тяжелого положения ВСУ в Артемовске. По его словам, потери украинской армии значительно выросли из-за нежелания оставить город и занять новую линию обороны. При этом для удержания фронта киевскому генералитету приходится пополнять потрепанные части стариками, подростками и женщинами.Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен, в свою очередь, назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.
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политика, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, польша
Политика, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Польша
"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине

Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы ВС России не дошли до Польши

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией, иначе последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.
«
"Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена. Они теряют тысячи людей в день. Это, грубо говоря, целый батальон. <…> Мы не восприняли всерьез обеспокоенность России, мы думали, что это возможность нанести ей урон. Все, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации, а теперь вынуждены признать, что совершили ошибку и должны прийти к соглашению. Если мы этого не сделаем, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего", — сказал офицер.
Ранее Макгрегор сообщил о "сигнале бедствия" президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Джо Байдену из-за тяжелого положения ВСУ в Артемовске. По его словам, потери украинской армии значительно выросли из-за нежелания оставить город и занять новую линию обороны. При этом для удержания фронта киевскому генералитету приходится пополнять потрепанные части стариками, подростками и женщинами.
Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен, в свою очередь, назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.
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ПолитикаУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТОПольша
 
 
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