https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html

"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине

"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине - РИА Новости, 08.03.2023

"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине

Президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией, иначе последствия для Киева и Вашингтона... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:58

2023-03-08T15:58

2023-03-08T16:55

политика

украина

россия

джо байден

владимир зеленский

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853549931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9da05741ab06b49e233dc9ce245fb.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией, иначе последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.Ранее Макгрегор сообщил о "сигнале бедствия" президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Джо Байдену из-за тяжелого положения ВСУ в Артемовске. По его словам, потери украинской армии значительно выросли из-за нежелания оставить город и занять новую линию обороны. При этом для удержания фронта киевскому генералитету приходится пополнять потрепанные части стариками, подростками и женщинами.Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен, в свою очередь, назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856508840.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, польша