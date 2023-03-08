"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине
Полковник Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы ВС России не дошли до Польши
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Россией, иначе последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.
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"Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена. Они теряют тысячи людей в день. Это, грубо говоря, целый батальон. <…> Мы не восприняли всерьез обеспокоенность России, мы думали, что это возможность нанести ей урон. Все, чего мы добились, — это ослабили НАТО, навредили собственной репутации, а теперь вынуждены признать, что совершили ошибку и должны прийти к соглашению. Если мы этого не сделаем, что остановит русских от того, чтобы форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши? Ничего", — сказал офицер.
Ранее Макгрегор сообщил о "сигнале бедствия" президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Джо Байдену из-за тяжелого положения ВСУ в Артемовске. По его словам, потери украинской армии значительно выросли из-за нежелания оставить город и занять новую линию обороны. При этом для удержания фронта киевскому генералитету приходится пополнять потрепанные части стариками, подростками и женщинами.
Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен, в свою очередь, назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.