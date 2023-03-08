СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины
DE: британский спецназ проводит секретные операции на черном рынке по снабжению Украины
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Силы британской специальной воздушной службы проводят в различных странах мира секретные операции по снабжению киевского режима артиллерийскими боеприпасами советского образца, сообщила газета Daily Express.
По информации издания, группа из 12 солдат в сопровождении офицеров разведки и представителей внешнеполитического ведомства прочесывает страны, в которых остаются запасы 122-миллиметровых снарядов для гаубиц советского производства.
"Выдавая себя за покупателей оружия и имея при себе "значительные суммы наличных", они координировали встречи с посредниками, чтобы получить заказ с черного рынка. Работая небольшими группами всего по два-три человека, миссия побывала в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама", — сообщили журналисты.
Также авторы статьи пояснили, что спецгруппа была создана еще в прошлом году.
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"У наших людей есть источники по всему миру, которые будут знать, есть ли в наличии какие-либо боеприпасы и с кем связаться, чтобы заключить сделку", — пояснил один из источников DE в военных кругах.
При этом некоторые эксперты заявили, что не считают тактику сбора по всему миру артиллерийских снарядов старого образца достаточно эффективной и безопасной. Однако она остается нужной, поскольку производственные мощности сил НАТО отстают от российских.
"Хотя покупка 122-миллиметровых снарядов может показаться решением, проблема со старыми запасами снарядов заключается в том, что они могут испортиться, особенно если они десятилетиями хранились во влажных условиях в таких странах, как Ангола. В некоторых случаях они могут представлять больший риск при развертывании, особенно с учетом реальной возможности побочного ущерба", — пояснила доктор Лондонского Королевского колледжа Марина Мирон.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов боеприпасов в европейских странах может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза.