https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html

СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины

СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины

Силы британской специальной воздушной службы проводят в различных странах мира секретные операции по снабжению киевского режима артиллерийскими боеприпасами... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:08

2023-03-08T13:08

2023-03-08T14:29

в мире

технологии

ангола

египет

иордания

жозеп боррель

евросоюз

нато

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Силы британской специальной воздушной службы проводят в различных странах мира секретные операции по снабжению киевского режима артиллерийскими боеприпасами советского образца, сообщила газета Daily Express.По информации издания, группа из 12 солдат в сопровождении офицеров разведки и представителей внешнеполитического ведомства прочесывает страны, в которых остаются запасы 122-миллиметровых снарядов для гаубиц советского производства."Выдавая себя за покупателей оружия и имея при себе "значительные суммы наличных", они координировали встречи с посредниками, чтобы получить заказ с черного рынка. Работая небольшими группами всего по два-три человека, миссия побывала в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама", — сообщили журналисты.Также авторы статьи пояснили, что спецгруппа была создана еще в прошлом году.При этом некоторые эксперты заявили, что не считают тактику сбора по всему миру артиллерийских снарядов старого образца достаточно эффективной и безопасной. Однако она остается нужной, поскольку производственные мощности сил НАТО отстают от российских."Хотя покупка 122-миллиметровых снарядов может показаться решением, проблема со старыми запасами снарядов заключается в том, что они могут испортиться, особенно если они десятилетиями хранились во влажных условиях в таких странах, как Ангола. В некоторых случаях они могут представлять больший риск при развертывании, особенно с учетом реальной возможности побочного ущерба", — пояснила доктор Лондонского Королевского колледжа Марина Мирон.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов боеприпасов в европейских странах может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза.

https://ria.ru/20230308/avtomat-1856567811.html

https://ria.ru/20230307/vstrecha-1856512028.html

https://ria.ru/20230308/evrosoyuz-1856565215.html

ангола

египет

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, ангола, египет, иордания, жозеп боррель, евросоюз, нато