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СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 08.03.2023
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13:08 08.03.2023 (обновлено: 14:29 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html
СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины
СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины
Силы британской специальной воздушной службы проводят в различных странах мира секретные операции по снабжению киевского режима артиллерийскими боеприпасами... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:08
2023-03-08T14:29
в мире
технологии
ангола
египет
иордания
жозеп боррель
евросоюз
нато
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Силы британской специальной воздушной службы проводят в различных странах мира секретные операции по снабжению киевского режима артиллерийскими боеприпасами советского образца, сообщила газета Daily Express.По информации издания, группа из 12 солдат в сопровождении офицеров разведки и представителей внешнеполитического ведомства прочесывает страны, в которых остаются запасы 122-миллиметровых снарядов для гаубиц советского производства."Выдавая себя за покупателей оружия и имея при себе "значительные суммы наличных", они координировали встречи с посредниками, чтобы получить заказ с черного рынка. Работая небольшими группами всего по два-три человека, миссия побывала в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама", — сообщили журналисты.Также авторы статьи пояснили, что спецгруппа была создана еще в прошлом году.При этом некоторые эксперты заявили, что не считают тактику сбора по всему миру артиллерийских снарядов старого образца достаточно эффективной и безопасной. Однако она остается нужной, поскольку производственные мощности сил НАТО отстают от российских."Хотя покупка 122-миллиметровых снарядов может показаться решением, проблема со старыми запасами снарядов заключается в том, что они могут испортиться, особенно если они десятилетиями хранились во влажных условиях в таких странах, как Ангола. В некоторых случаях они могут представлять больший риск при развертывании, особенно с учетом реальной возможности побочного ущерба", — пояснила доктор Лондонского Королевского колледжа Марина Мирон.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов боеприпасов в европейских странах может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза.
https://ria.ru/20230308/avtomat-1856567811.html
https://ria.ru/20230307/vstrecha-1856512028.html
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в мире, технологии, ангола, египет, иордания, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Технологии, Ангола, Египет, Иордания, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины

DE: британский спецназ проводит секретные операции на черном рынке по снабжению Украины

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Силы британской специальной воздушной службы проводят в различных странах мира секретные операции по снабжению киевского режима артиллерийскими боеприпасами советского образца, сообщила газета Daily Express.
По информации издания, группа из 12 солдат в сопровождении офицеров разведки и представителей внешнеполитического ведомства прочесывает страны, в которых остаются запасы 122-миллиметровых снарядов для гаубиц советского производства.
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"Выдавая себя за покупателей оружия и имея при себе "значительные суммы наличных", они координировали встречи с посредниками, чтобы получить заказ с черного рынка. Работая небольшими группами всего по два-три человека, миссия побывала в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама", — сообщили журналисты.
Также авторы статьи пояснили, что спецгруппа была создана еще в прошлом году.
«

"У наших людей есть источники по всему миру, которые будут знать, есть ли в наличии какие-либо боеприпасы и с кем связаться, чтобы заключить сделку", — пояснил один из источников DE в военных кругах.

При этом некоторые эксперты заявили, что не считают тактику сбора по всему миру артиллерийских снарядов старого образца достаточно эффективной и безопасной. Однако она остается нужной, поскольку производственные мощности сил НАТО отстают от российских.
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"Хотя покупка 122-миллиметровых снарядов может показаться решением, проблема со старыми запасами снарядов заключается в том, что они могут испортиться, особенно если они десятилетиями хранились во влажных условиях в таких странах, как Ангола. В некоторых случаях они могут представлять больший риск при развертывании, особенно с учетом реальной возможности побочного ущерба", — пояснила доктор Лондонского Королевского колледжа Марина Мирон.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов боеприпасов в европейских странах может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза.
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В миреТехнологииАнголаЕгипетИорданияЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
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