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В Киеве рассмотрят вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу - РИА Новости, 08.03.2023
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08:37 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856534028.html
В Киеве рассмотрят вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу
В Киеве рассмотрят вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу - РИА Новости, 08.03.2023
В Киеве рассмотрят вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу
Вопрос разрешений для выезда за границу мужчинам призывного возраста будет рассмотрен на ближайшем заседании ставки Владимира Зеленского, заявил секретарь... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:37
2023-03-08T08:37
в мире
украина
киев
турция
алексей данилов
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вопрос разрешений для выезда за границу мужчинам призывного возраста будет рассмотрен на ближайшем заседании ставки Владимира Зеленского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Ранее украинское издание Еspreso.tv сообщило, что стендап-комик Андрей Щегель "сбежал" в Турцию, получив разрешение на выезд как артист. По словам самого Щегеля, которые приводит издание, таким образом он "реализует свое право на прекрасную жизнь". В связи с этим министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что инициирует изменения правил получения артистами разрешений на временный выезд за границу, содействие будет оказано тем, кто выезжает с целью популяризации интересов государства. "К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможности совершать командировки за границу для выполнения тех или иных функций, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. К сожалению, эти артисты не вернулись на Украину… Есть законы, которые надо уважать. На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения – будет на повестке дня", – сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что считает справедливым, "если законодатели будут усиливать ответственность именно за эти процессы". Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856499343.html
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html
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в мире, украина, киев, турция, алексей данилов, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Турция, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве рассмотрят вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу

Киев рассмотрит вопрос выдачи разрешений мужчинам призывного возраста на выезд за границу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вопрос разрешений для выезда за границу мужчинам призывного возраста будет рассмотрен на ближайшем заседании ставки Владимира Зеленского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее украинское издание Еspreso.tv сообщило, что стендап-комик Андрей Щегель "сбежал" в Турцию, получив разрешение на выезд как артист. По словам самого Щегеля, которые приводит издание, таким образом он "реализует свое право на прекрасную жизнь". В связи с этим министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что инициирует изменения правил получения артистами разрешений на временный выезд за границу, содействие будет оказано тем, кто выезжает с целью популяризации интересов государства.
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"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможности совершать командировки за границу для выполнения тех или иных функций, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. К сожалению, эти артисты не вернулись на Украину… Есть законы, которые надо уважать. На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения – будет на повестке дня", – сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что считает справедливым, "если законодатели будут усиливать ответственность именно за эти процессы".
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
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