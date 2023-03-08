В Киеве рассмотрят вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу
Киев рассмотрит вопрос выдачи разрешений мужчинам призывного возраста на выезд за границу
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вопрос разрешений для выезда за границу мужчинам призывного возраста будет рассмотрен на ближайшем заседании ставки Владимира Зеленского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее украинское издание Еspreso.tv сообщило, что стендап-комик Андрей Щегель "сбежал" в Турцию, получив разрешение на выезд как артист. По словам самого Щегеля, которые приводит издание, таким образом он "реализует свое право на прекрасную жизнь". В связи с этим министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что инициирует изменения правил получения артистами разрешений на временный выезд за границу, содействие будет оказано тем, кто выезжает с целью популяризации интересов государства.
"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможности совершать командировки за границу для выполнения тех или иных функций, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек уехали представлять страну как артисты. К сожалению, эти артисты не вернулись на Украину… Есть законы, которые надо уважать. На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано, вопрос – кто, сколько, какие ведомства давали разрешения – будет на повестке дня", – сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что считает справедливым, "если законодатели будут усиливать ответственность именно за эти процессы".
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.