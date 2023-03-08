https://ria.ru/20230308/tsvety-1856522512.html

В Госдуме призвали запретить поднимать цены на цветы 8 Марта

В Госдуме призвали запретить поднимать цены на цветы 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

В Госдуме призвали запретить поднимать цены на цветы 8 Марта

Подъем цен на цветы в преддверии 8 марта сейчас объясняется рыночными отношениями, но необходимо запретить это и поддерживать те организации, которые не... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T03:18

2023-03-08T03:18

2023-03-08T04:34

госдума рф

ярослав нилов

олег морозов

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Подъем цен на цветы в преддверии 8 марта сейчас объясняется рыночными отношениями, но необходимо запретить это и поддерживать те организации, которые не поднимают цены, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Нилов также отметил, что организации, которые не повышают цены должны иметь преференции. "Организации, которые не повышают цены, они должны иметь определенные информационные преференции и тогда рынок сам выровняется", — уточнил он. Первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев назвал подъем цен на цветы перед праздниками спекуляцией. "Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека – обычная спекуляция", — сказал Гусев РИА Новости. Гусев заявил, что после окончания спецоперации следует пересмотреть, в том числе, экономическую политику России. "Чтобы у каждой нашей женщины следующего 8 марта был огромный букет от любимого. Независимо от его социального положения и зарплаты", — добавил он. При этом депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что 8 марта следует "обеспечить выброс на рынок дополнительных объёмов цветов". По его словам, эта мера будет способствовать удержанию цен. Он добавил, что административные запреты могут быть неэффективны. "Открывать дополнительные точки продаж. Тогда и всем хватит и цены сильно не поползут. Административные запреты приведут к тому, что в официальных точках продаж цветов не будет. А в подворотне будут, но в три раза дороже", — сказал Морозов РИА Новости.

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230302/tsvety-1855128670.html

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госдума рф, ярослав нилов, олег морозов