Рейтинг@Mail.ru
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель - РИА Новости, 08.03.2023
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель
Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:58
2023-03-08T18:58
политика
украина
владимир зеленский
керченский пролив
вооруженные силы украины
россия
республика крым
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в статье для Express.По его мнению, полуостров должен быть конечной целью киевского руководства в конфликте.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html
украина
керченский пролив
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, владимир зеленский, керченский пролив, вооруженные силы украины, россия, республика крым, дмитрий медведев
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Керченский пролив, Вооруженные силы Украины, Россия, Республика Крым, Дмитрий Медведев
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель

Подполковник Кроуфорд назвал выход к Керченскому проливу стратегической целью Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в статье для Express.
«
"Крым — это общий стратегический приз, ключевая территория, если хотите, потому что контроль над Крымом влечет за собой контроль над Черным морем и входом в Азовское море через Керченский пролив", — считает офицер.
По его мнению, полуостров должен быть конечной целью киевского руководства в конфликте.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.
В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине
Вчера, 17:39
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийКерченский проливВооруженные силы УкраиныРоссияРеспублика КрымДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала