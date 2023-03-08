https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html

"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель

"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель - РИА Новости, 08.03.2023

"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель

Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:58

2023-03-08T18:58

2023-03-08T18:58

политика

украина

владимир зеленский

керченский пролив

вооруженные силы украины

россия

республика крым

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в статье для Express.По его мнению, полуостров должен быть конечной целью киевского руководства в конфликте.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html

украина

керченский пролив

россия

республика крым

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политика, украина, владимир зеленский, керченский пролив, вооруженные силы украины, россия, республика крым, дмитрий медведев