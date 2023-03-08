https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель - РИА Новости, 08.03.2023
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель
Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:58
2023-03-08T18:58
2023-03-08T18:58
политика
украина
владимир зеленский
керченский пролив
вооруженные силы украины
россия
республика крым
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ключевой целью президента Украины Владимира Зеленского должен стать захват Крыма и выход ВСУ к Керченскому проливу, пишет подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в статье для Express.По его мнению, полуостров должен быть конечной целью киевского руководства в конфликте.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html
украина
керченский пролив
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, владимир зеленский, керченский пролив, вооруженные силы украины, россия, республика крым, дмитрий медведев
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Керченский пролив, Вооруженные силы Украины, Россия, Республика Крым, Дмитрий Медведев
"Выйти к проливу". В Британии обозначили Зеленскому стратегическую цель
Подполковник Кроуфорд назвал выход к Керченскому проливу стратегической целью Зеленского