https://ria.ru/20230308/tsar-1856592286.html

Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране

Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране - РИА Новости, 08.03.2023

Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране

Женское движение Центральноафриканской республики "А мама Туадера" передало посольству РФ в Банги письмо с благодарностью РФ за поддержку в восстановлении мира... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:52

2023-03-08T15:52

2023-03-08T15:52

в мире

россия

цар

александр бикантов

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БАНГИ, 8 мар - РИА Новости. Женское движение Центральноафриканской республики "А мама Туадера" передало посольству РФ в Банги письмо с благодарностью РФ за поддержку в восстановлении мира и обеспечении безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. Активистки организации в среду провели у посольства РФ акцию, в ходе которой растянули транспаранты с поддержкой России и передали одному из дипломатов письмо с благодарностью. "Мы, женщины, матери и дочери Центральноафриканской Республики, выражаем благодарность России за поддержку центральноафриканского народа в трудные времена и неоценимую помощь в восстановлении мира и обеспечении безопасности в нашей республике", - говорится в письме. Отдельное "спасибо" в письме прозвучало в адрес российских военных специалистов, находящихся в ЦАР по просьбе правительства этой страны. Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости сообщил, что на сегодняшний день в этой стране находятся 1890 военных инструкторов из России, правительство страны заинтересовано в увеличении их числа.

https://ria.ru/20230203/tsar-1849422028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, цар, александр бикантов