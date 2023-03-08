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Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране - РИА Новости, 08.03.2023
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15:52 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/tsar-1856592286.html
Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране
Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране - РИА Новости, 08.03.2023
Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране
Женское движение Центральноафриканской республики "А мама Туадера" передало посольству РФ в Банги письмо с благодарностью РФ за поддержку в восстановлении мира... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:52
2023-03-08T15:52
в мире
россия
цар
александр бикантов
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БАНГИ, 8 мар - РИА Новости. Женское движение Центральноафриканской республики "А мама Туадера" передало посольству РФ в Банги письмо с благодарностью РФ за поддержку в восстановлении мира и обеспечении безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. Активистки организации в среду провели у посольства РФ акцию, в ходе которой растянули транспаранты с поддержкой России и передали одному из дипломатов письмо с благодарностью. "Мы, женщины, матери и дочери Центральноафриканской Республики, выражаем благодарность России за поддержку центральноафриканского народа в трудные времена и неоценимую помощь в восстановлении мира и обеспечении безопасности в нашей республике", - говорится в письме. Отдельное "спасибо" в письме прозвучало в адрес российских военных специалистов, находящихся в ЦАР по просьбе правительства этой страны. Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости сообщил, что на сегодняшний день в этой стране находятся 1890 военных инструкторов из России, правительство страны заинтересовано в увеличении их числа.
https://ria.ru/20230203/tsar-1849422028.html
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в мире, россия, цар, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Александр Бикантов
Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за мир в стране

Женщины ЦАР поблагодарили российских инструкторов за восстановление мира в стране

© AP Photo / Adrienne SurprenantБангасу, ЦАР
Бангасу, ЦАР - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Бангасу, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГИ, 8 мар - РИА Новости. Женское движение Центральноафриканской республики "А мама Туадера" передало посольству РФ в Банги письмо с благодарностью РФ за поддержку в восстановлении мира и обеспечении безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.
Активистки организации в среду провели у посольства РФ акцию, в ходе которой растянули транспаранты с поддержкой России и передали одному из дипломатов письмо с благодарностью.
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"Мы, женщины, матери и дочери Центральноафриканской Республики, выражаем благодарность России за поддержку центральноафриканского народа в трудные времена и неоценимую помощь в восстановлении мира и обеспечении безопасности в нашей республике", - говорится в письме.
Отдельное "спасибо" в письме прозвучало в адрес российских военных специалистов, находящихся в ЦАР по просьбе правительства этой страны.
«
"Российские инструкторы проделали огромную работу по подготовке и обучению солдат национальной армии (FACA). Сегодня, благодаря поддержке российских союзников, наша армия способна защитить своих граждан, противостоять террористическим угрозам и врагам мира, которые пытаются посягнуть на мир в ЦАР", - приводится в тексте письма.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости сообщил, что на сегодняшний день в этой стране находятся 1890 военных инструкторов из России, правительство страны заинтересовано в увеличении их числа.
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