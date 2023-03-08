https://ria.ru/20230308/trevoga-1856519127.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T01:16
2023-03-08T01:16
2023-03-08T01:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
днепропетровская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал в промежутке с 23.29 по 01.02 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230307/kupyansk-1856335453.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Днепропетровская область, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу