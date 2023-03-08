https://ria.ru/20230308/tramp-1856640412.html

Fox News вырезал момент с предложением Трампа по Украине из его интервью

Fox News вырезал момент с предложением Трампа по Украине из его интервью - РИА Новости, 08.03.2023

Fox News вырезал момент с предложением Трампа по Украине из его интервью

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что позволил бы отдать России "определенные районы" Украины для разрешения конфликта,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T22:16

2023-03-08T22:16

2023-03-08T22:17

украина

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что позволил бы отдать России "определенные районы" Украины для разрешения конфликта, но этот момент не был показан. Как отмечает издание Daily Beast, Трамп дал интервью телеканалу Fox News, позже ведущий в эфире телеканала показал фрагменты видеозаписи, в одном из них бывший президент хвастался, что он мог бы остановить конфликт на Украине, но при этом часть разговора с планом по его видению урегулирования ситуации была вырезана. "Это даже без переговоров о сделке. Я мог бы вести переговоры. В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами, но можно было бы заключить сделку", - приводит издание вырезанную цитату экс-президента. Трамп вновь высказал мнение, что если бы он был президентом США, конфликта на Украине можно было бы избежать. Ранее экс-глава Белого дома заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". При этом Трамп тогда отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять, но отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855466922.html

https://ria.ru/20230223/tsennosti-1853920759.html

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украина, в мире, дональд трамп, россия, сша