https://ria.ru/20230308/terekhov-1856526019.html
Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния
Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния - РИА Новости, 08.03.2023
Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния
Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами и попал в больницу в Москве, рассказал, что употреблял биологически... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:25
2023-03-08T05:25
2023-03-08T16:09
красноярский край
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами и попал в больницу в Москве, рассказал, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержки организма и от переутомления.Ранее в СМИ сообщали, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии."Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАД обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе", — написал Терехов у себя в Telegram-канале. Он рассказал, что после принятия добавки уснул, но спал тревожно. "Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала скорую. Они (врачи) услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать". В восемь утра я проснулся в реанимации Склифа, в девять пошевелил пальцем, в десять готов был отжаться сто раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы", — пояснил депутат.Он отметил, что имеет "много вопросов к скорой помощи", которая, по его мнению, разгласила медицинскую тайну и персональные данные.
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html
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красноярский край, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Красноярский край, Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния
Депутат Терехов, якобы отравившийся мухоморами, объяснил свое состояние употреблением БАД
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости.
Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами и попал в больницу в Москве, рассказал
, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержки организма и от переутомления.
Ранее в СМИ сообщали, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии.
"Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАД обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе", — написал Терехов у себя в Telegram-канале.
Он рассказал, что после принятия добавки уснул, но спал тревожно.
"Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала скорую. Они (врачи) услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать". В восемь утра я проснулся в реанимации Склифа, в девять пошевелил пальцем, в десять готов был отжаться сто раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы", — пояснил депутат.
Он отметил, что имеет "много вопросов к скорой помощи", которая, по его мнению, разгласила медицинскую тайну и персональные данные.
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