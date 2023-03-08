https://ria.ru/20230308/terekhov-1856526019.html

Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния

Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния - РИА Новости, 08.03.2023

Депутат, якобы отравившийся мухоморами, объяснил причину своего состояния

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами и попал в больницу в Москве, рассказал, что употреблял биологически... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:25

2023-03-08T05:25

2023-03-08T16:09

красноярский край

москва

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, который якобы отравился мухоморами и попал в больницу в Москве, рассказал, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержки организма и от переутомления.Ранее в СМИ сообщали, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу. Во вторник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского РИА Новости сообщили, что Терехов находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии."Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАД обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе", — написал Терехов у себя в Telegram-канале. Он рассказал, что после принятия добавки уснул, но спал тревожно. "Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала скорую. Они (врачи) услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать". В восемь утра я проснулся в реанимации Склифа, в девять пошевелил пальцем, в десять готов был отжаться сто раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы", — пояснил депутат.Он отметил, что имеет "много вопросов к скорой помощи", которая, по его мнению, разгласила медицинскую тайну и персональные данные.

https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html

красноярский край

москва

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красноярский край, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского