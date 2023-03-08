https://ria.ru/20230308/terakt-1856590391.html

В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам"

В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.03.2023

В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам"

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что, прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков",... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:38

2023-03-08T15:38

2023-03-08T15:41

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европа

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ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что, прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", нужно проверить имеющиеся данные. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим", - заявила Таннер, комментируя журналистам публикации СМИ об "украинском следе" перед началом неформального заседания глав МИД и министров обороны в Швеции. Трансляция пресс-подхода велась на сайте ЕК. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в среду в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html

https://ria.ru/20230308/obysk-1856575465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, европа, швеция, алексей миллер, борис писториус, владимир путин, еврокомиссия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"