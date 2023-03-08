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В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.03.2023
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15:38 08.03.2023 (обновлено: 15:41 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/terakt-1856590391.html
В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам"
В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.03.2023
В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам"
Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что, прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков",... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:38
2023-03-08T15:41
в мире
австрия
европа
швеция
алексей миллер
борис писториус
владимир путин
еврокомиссия
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ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что, прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", нужно проверить имеющиеся данные. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим", - заявила Таннер, комментируя журналистам публикации СМИ об "украинском следе" перед началом неформального заседания глав МИД и министров обороны в Швеции. Трансляция пресс-подхода велась на сайте ЕК. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в среду в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html
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в мире, австрия, европа, швеция, алексей миллер, борис писториус, владимир путин, еврокомиссия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Австрия, Европа, Швеция, Алексей Миллер, Борис Писториус, Владимир Путин, Еврокомиссия, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам"

Минобороны Австрии: данные об "украинском следе" по "Северным потокам" требуют проверки

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что, прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", нужно проверить имеющиеся данные.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков"
Вчера, 12:07
"Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим", - заявила Таннер, комментируя журналистам публикации СМИ об "украинском следе" перед началом неформального заседания глав МИД и министров обороны в Швеции. Трансляция пресс-подхода велась на сайте ЕК.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в среду в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"
Вчера, 13:45
 
В миреАвстрияЕвропаШвецияАлексей МиллерБорис ПисториусВладимир ПутинЕврокомиссияГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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