В Вене прокомментировали новые данные расследования по "Северным потокам"
Минобороны Австрии: данные об "украинском следе" по "Северным потокам" требуют проверки
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что, прежде чем делать выводы относительно информации СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", нужно проверить имеющиеся данные.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Здесь я разделяю мнение своих немецких коллег, что сначала нужно наверняка проверить, что стоит за этим", - заявила Таннер, комментируя журналистам публикации СМИ об "украинском следе" перед началом неформального заседания глав МИД и министров обороны в Швеции. Трансляция пресс-подхода велась на сайте ЕК.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в среду в эфире радио Deutschlandfunk заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об "украинском следе" в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.