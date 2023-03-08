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В Тбилиси возобновился митинг оппозиции - РИА Новости, 08.03.2023
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15:48 08.03.2023 (обновлено: 19:02 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/tbilisi-1856591808.html
В Тбилиси возобновился митинг оппозиции
В Тбилиси возобновился митинг оппозиции - РИА Новости, 08.03.2023
В Тбилиси возобновился митинг оппозиции
Противники законопроекта об иностранных агентах вновь собираются на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, заявил член оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:48
2023-03-08T19:02
в мире
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Противники законопроекта об иностранных агентах вновь собираются на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.Накануне перед зданием парламента уже проходила акция протеста по поводу закона об иноагентах. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ, а также водомет. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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в мире, тбилиси
В мире, Тбилиси
В Тбилиси возобновился митинг оппозиции

В Тбилиси возобновился митинг против законопроекта об иноагентах

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкСотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Противники законопроекта об иностранных агентах вновь собираются на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.
«

"Шествием с разных локаций к парламенту движутся активисты, граждане Грузии. Сегодня к масштабной акции, которая состоится в 19:00 (18:00 мск) присоединятся представители разных профессий, ведомств", — сказал он.

Накануне перед зданием парламента уже проходила акция протеста по поводу закона об иноагентах. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ, а также водомет. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон.
Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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