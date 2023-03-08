https://ria.ru/20230308/tbilisi-1856591808.html

В Тбилиси возобновился митинг оппозиции

В Тбилиси возобновился митинг оппозиции - РИА Новости, 08.03.2023

В Тбилиси возобновился митинг оппозиции

Противники законопроекта об иностранных агентах вновь собираются на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, заявил член оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:48

2023-03-08T15:48

2023-03-08T19:02

в мире

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Противники законопроекта об иностранных агентах вновь собираются на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.Накануне перед зданием парламента уже проходила акция протеста по поводу закона об иноагентах. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ, а также водомет. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси