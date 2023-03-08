https://ria.ru/20230308/tbilisi-1856527652.html

В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 08.03.2023

В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах

Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси завершилась, сообщает информационное агентство "Интерпрессньюс". РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T06:20

2023-03-08T06:20

2023-03-08T07:34

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси завершилась, сообщает информационное агентство "Интерпрессньюс".Ранее оппозиционеры анонсировали 8 марта очередной митинг перед парламентом.Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси началась с утра вторника, митингующие выступили против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен вечером того же дня в первом чтении.Митинг сопровождался стычками с полицией, вечером протестующие прорвали железные заграждения у входа в парламент, попытавшись ворваться во внутренний двор здания, а также закидали сотрудников спецназа камнями и бутылками. Стражи порядка в ответ применили водометы и слезоточивый газ.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20230307/gruziya-1856510754.html

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саломе зурабишвили, тбилиси, грузия, в мире