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В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 08.03.2023
В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах
Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси завершилась, сообщает информационное агентство "Интерпрессньюс". РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T06:20
2023-03-08T06:20
2023-03-08T07:34
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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси завершилась, сообщает информационное агентство "Интерпрессньюс".Ранее оппозиционеры анонсировали 8 марта очередной митинг перед парламентом.Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси началась с утра вторника, митингующие выступили против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен вечером того же дня в первом чтении.Митинг сопровождался стычками с полицией, вечером протестующие прорвали железные заграждения у входа в парламент, попытавшись ворваться во внутренний двор здания, а также закидали сотрудников спецназа камнями и бутылками. Стражи порядка в ответ применили водометы и слезоточивый газ.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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саломе зурабишвили, тбилиси, грузия, в мире
Саломе Зурабишвили, Тбилиси, Грузия, В мире
В Тбилиси завершился митинг против принятия закона об иноагентах
"Интерпрессньюс": акция протеста в центре Тбилиси завершилась, движение восстановлено
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости.
Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси завершилась, сообщает
информационное агентство "Интерпрессньюс".
«
"Район покидают правоохранители, спецназ, увозят водометные машины. Участники митинга также покидают территорию вокруг парламента. На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые убирают территорию", - сообщает агентство.
Ранее оппозиционеры анонсировали 8 марта очередной митинг перед парламентом.
Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси началась с утра вторника, митингующие выступили против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен вечером того же дня в первом чтении.
Митинг сопровождался стычками с полицией, вечером протестующие прорвали железные заграждения у входа в парламент, попытавшись ворваться во внутренний двор здания, а также закидали сотрудников спецназа камнями и бутылками. Стражи порядка в ответ применили водометы и слезоточивый газ.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили
наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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