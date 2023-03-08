https://ria.ru/20230308/tayvan-1856533329.html

Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова

Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова - РИА Новости, 08.03.2023

Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:21

2023-03-08T08:21

2023-03-08T18:30

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6:00 7 марта до 6:00 8 марта вокруг Тайваня были зафиксированы семь самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении ведомства в Twitter. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230306/tayvan-1856060793.html

https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html

тайвань

китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая