Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова
Тайвань отследил за сутки семь самолетов и три корабля армии Китая вблизи острова
© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 года
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 года
ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"За период с 6:00 7 марта до 6:00 8 марта вокруг Тайваня были зафиксированы семь самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.