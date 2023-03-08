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Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова - РИА Новости, 08.03.2023
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08:21 08.03.2023 (обновлено: 18:30 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/tayvan-1856533329.html
Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова
Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова - РИА Новости, 08.03.2023
Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:21
2023-03-08T18:30
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6:00 7 марта до 6:00 8 марта вокруг Тайваня были зафиксированы семь самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении ведомства в Twitter. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230306/tayvan-1856060793.html
https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова

Тайвань отследил за сутки семь самолетов и три корабля армии Китая вблизи острова

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 года
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 года
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"За период с 6:00 7 марта до 6:00 8 марта вокруг Тайваня были зафиксированы семь самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны
6 марта, 09:44
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
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