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Марина Таубер: Молдавия не должна вооружаться и вступать в НАТО

Марина Таубер: Молдавия не должна вооружаться и вступать в НАТО - РИА Новости, 08.03.2023

Марина Таубер: Молдавия не должна вооружаться и вступать в НАТО

Молдавия испытывает беспрецедентный энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T11:00

2023-03-08T11:00

2023-03-08T11:17

интервью

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

нато

евросоюз

майя санду

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Молдавия испытывает беспрецедентный энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию – почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. На фоне роста тарифов и цен в Кишинёве проходят антиправительственные акции и митинги. К каким результатам они привели, и что еще предстоит сделать, рассказала в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер.– Сейчас протесты в Кишиневе проходят в рамках акции "Движение для народа". На митингах звучат требования к властям оплатить зимние счета за газ и электричество. Судя по озвученным заявлениям партии "Шор", она поддерживает эти требования. А каков механизм возврата этих денег на законодательном уровне, какие инициативы в этом направлении выдвигает сама партия?– Отмечу, что сейчас проходят не новые протесты, а продолжаются начатые весной прошлого года, когда в стране была зафиксирована самая высокая за многие годы инфляция.В зимний период граждане существенно ощутили бремя роста тарифов на отопление и электроэнергию. По меньшей мере в семь раз увеличились внутренние тарифы на газ. У этих протестов социальный и экономический характер: за те несколько лет, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду находятся у власти, уровень жизни граждан страны упал, люди не могут платить за коммуналку, растут цены на продукты питания, на услуги и так далее. Поэтому в рамках акции "Движение для народа" звучат призывы к властям компенсировать затраты граждан на отопление и электроэнергию. Мы убеждены, что у властей есть для этого все рычаги и финансы. И правящее большинство, и президент объявляли, что за два года в страну поступил один миллиард евро. Только в 2023 году ЕС выделил 250 миллионов евро, а ранее – 300 миллионов на повышение энергетической безопасности. По нашим подсчетам, четвертой части этих средств достаточно, чтобы государство оплатило счета населению за газ, тепло, электричество за все три зимних месяца.Фракция партии "Шор" в парламенте неоднократно выдвигала законодательные инициативы, направленные на решение проблем социального характера. Они касались повышения и индексаций пенсий, других социальных выплат. Но ПДС проигнорировала все наши законопроекты, она не идет на контакт с оппозицией. Сейчас пенсии в стране в три раза меньше, чем инфляция, затраты на коммунальные услуги колоссальные. К примеру, у многих пенсионеров пенсия меньше, чем 2000 леев (примерно 100 евро), а счета за газ составляют 4500-6000леев (порядка 200-400евро), как людям в такой ситуации выживать?Нынешний механизм выплаты компенсаций, разработанный правительством, неэффективен. Например, на 600 леев компенсация составляет всего девять леев. Это грабеж. Поэтому сегодня необходима всего лишь политическая воля, чтобы изменить эту ситуацию. И не надо ничего выдумывать, наша инициатива предполагает, что компенсация будет оплачена всем абсолютно. Еще раз отмечу, деньги в бюджете для этого есть!– Ведет ли партия переговоры о совместных протестах с другими оппозиционными силами в стране? Наблюдаем, что представители партии коммунистов, входящей в парламенте в единый блок с социалистами, участвуют в митингах партии "Шор", а вот социалистов не видно. На ваш взгляд, что станет "триггером" для объединения всех оппозиционных сил?– "Движение для народа" – это новая национальная сила, но я бы не назвала ее политической, она действует строго в интересах наших граждан, поэтому лично я от имени председателя нашей партии Илана Шора и от всей команды "Шор" выходила ко всем оппозиционным партиям нашей страны – и к левым, и к правым – с призывом присоединиться к данным митингам, чтобы вместе требовать от властей оплату коммунальных счетов гражданам. Мы не монополизируем эти протесты, как не монополизировали их в прошлом году, когда тоже призывали политические партии объединить наши усилия и возможности. А триггером должно стать желание политических партий работать для людей, выходить на митинги, бороться за интересы простых граждан. Так я вижу и понимаю роль и задачу политика. Поэтому мы идем вперед, ждем абсолютно всех неравнодушных. Это не протесты партии "Шор", не протесты конкретно Илана Шора или Марины Таубер, это народное протестное движение.– Цены и тарифы в стране продолжают расти, инфляция тоже. Есть ли эффект, результаты от этих протестов, которые длятся почти год?– Один из главных результатов наших действий – это отставка правительства Натальи Гаврилицы. Наши протесты, наши шаги доказали, что никакая "узурпация власти" не удержит в кресле некомпетентных, непрофессиональных людей. А то, что команда Гаврилицы была таковой, это поняли и в Брюсселе, и здесь в Кишиневе. Мы проделали колоссальную и трудоемкую работу, чтобы добиться ухода этой исполнительной власти, которая не справлялась с вызовами и при этом не несла вину за тяжелую ситуацию, в которой оказались жители Молдавии.Мы предпринимали разные попытки достучаться до властей: предлагали законодательные инициативы и выступали с предложениями в парламенте, и встречались с послами стран-партнеров. Результатов не увидели.Поэтому только через протесты будем добиваться ухода ПДС и отставки Майи Санду и правительства, если мы не хотим, чтобы наша страна была ввергнута в войну. А давление на власти должно быть оказано в легальном ключе.– Как можете прокомментировать нагнетание украинской стороной ситуации вокруг Приднестровья? Зачем это делается, на ваш взгляд? Чем это грозит для региона?– Партия "Шор" однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдавии, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления президента Майи Санду, нового премьера Дорина Речана, других представителей власти о том, что Молдавия должна наращивать военный потенциал, вооружаться и должна вступать в военные альянсы. Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта. В то же время нас беспокоит отсутствие реакции руководства Молдавии на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат Санду, премьер Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они должны четко реагировать на подобные выпады против Молдавии, а Приднестровье – часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию.Вернусь к нашей резолюции от 28 февраля, которая была провозглашена в центре Кишинева: один из пунктов в ней гласит, что мы требуем уменьшить бюджет на вооружение, а необходимые суммы направить, в первую очередь, на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление.– Не так давно власти обвинили партию "Шор" в попытках дестабилизации ситуации в стране. С чем связано такое "внимание"?– Вместо того, чтобы нас услышали, постоянно катятся в нашу сторону обвинения "в дестабилизации ситуации". Неужели то, что в ходе протестов мы просим полицейских открыть колонне манифестантов путь на площадь, является дестабилизацией, нарушением общественного порядка?Все наши акции всегда были мирными, таковыми они будут и впредь. Разве призывы соблюдать нормы и положения конституции – это тоже дестабилизация? Мы понимаем прекрасно, что лидер нашей партии Илан Шор – самый опасный конкурент для Санду и ПДС. Я имею в виду, что на предстоящих досрочных президентских, парламентских, а также на местных выборах мы являемся ключевым конкурентом действующей власти. Наши шаги последовательные, призывы понятные, у нас есть примеры успешного руководства в регионах республики. А ПДС истратила кредит доверия у населения, соцопросы демонстрируют, что ее рейтинг и рейтинг президента Санду падают. Они обманули свой электорат.Нет экономического благополучия, кроме того, они обещали, что не будут затрагивать геополитические вопросы, не будут провоцировать конфликты. Сейчас мы видим обратное. Мы не раз заявляли, что мы маленькая страна, у нас есть ряд возможностей и ресурсов, чтобы развиваться независимо и экономически, и естественно, политически. Но мы должны дружить и сотрудничать абсолютно со всеми странами.– Что вы можете сказать о попытках изменить конституцию в связи с принятием в первом чтении законопроекта о переименовании госязыка?– Социальная сфера, экономика, бизнес – все в нашей стране страдают от некомпетентного управления ПДС и Майи Санду. Ситуация катастрофическая: люди уезжают из страны, бизнесмены выводят капитал, закрываются предприятия. Сейчас у нашей страны очень много глубоких проблем, которые нужно последовательно решать, а не следует говорить о переименовании госязыка. Это противозаконное решение, однозначно. Подобные вопросы, острые, чувствительные для общества, должны быть вынесены на референдум. Причем, не в кризисный период. Давайте сейчас хотя бы подождем, чтобы граждане пережили этот холодный период. Не с этого вопроса нужно решать проблемы в стране. Правильная расстановка приоритетов позволит хорошему руководителю работать с максимальной отдачей и эффективностью.Но вместо конструктивного диалога с оппозицией, вместо того, чтобыприслушаться к мнению народа, режим Майи Санду скатывается в откровенную диктатуру. Преследуются неугодные партии, СМИ и оппоненты, и это не может не беспокоить.– Чем Молдавия может быть полезна Евросоюзу? Оттуда мы пока берем только кредиты…– Мы однозначно можем быть полезными для любого вектора, как вы сказали. У нас отличное географическое положение. Молдавия может быть своеобразным хабом между Западом и Востоком, у нас прекрасная сельхозпродукция, не говоря уже о вине. Список благ, которые могут стать интересны "разным векторам", достаточно длинный. Но, в первую очередь, мы не должны ходить с протянутой рукой. И только просить у кого-то взаймы. Если нам что-то дают, а обратно ничего не просят, значит, цена очень высокая… Молдавия – маленькая страна, но мы хотим, чтобы ее граждане оставались в ней хозяевами.

https://ria.ru/20230225/ritorika-1854296868.html

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https://ria.ru/20230301/evrointegratsiya-1855216171.html

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молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, нато, евросоюз, майя санду, илан шор