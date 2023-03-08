https://ria.ru/20230308/tanki-1856574639.html

Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину

Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину - РИА Новости, 08.03.2023

Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину

Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:36

2023-03-08T13:36

2023-03-08T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

стокгольм (город)

борис писториус

евросоюз

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. "Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с обученными бригадами ещё в текущем месяце смогут попасть в зону действий", - сообщил он перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html

украина

германия

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, стокгольм (город), борис писториус, евросоюз