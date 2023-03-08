https://ria.ru/20230308/tanki-1856574639.html
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину - РИА Новости, 08.03.2023
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину
Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:36
2023-03-08T13:36
2023-03-08T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
стокгольм (город)
борис писториус
евросоюз
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. "Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с обученными бригадами ещё в текущем месяце смогут попасть в зону действий", - сообщил он перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, стокгольм (город), борис писториус, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Стокгольм (город), Борис Писториус, Евросоюз
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину
Германия в марте отправит на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами