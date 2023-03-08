Рейтинг@Mail.ru
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/tanki-1856574639.html
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину - РИА Новости, 08.03.2023
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину
Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:36
2023-03-08T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
стокгольм (город)
борис писториус
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. "Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с обученными бригадами ещё в текущем месяце смогут попасть в зону действий", - сообщил он перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856569944.html
украина
германия
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a64c84f4f8c89c08611bd1e204d35ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, стокгольм (город), борис писториус, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Стокгольм (город), Борис Писториус, Евросоюз
Танки Leopard 2 в марте отправятся на Украину

Германия в марте отправит на Украину танки Leopard 2 с обученными бригадами

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Восемнадцать немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в текущем месяце отправятся в зону конфликта на Украине, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
"Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с обученными бригадами ещё в текущем месяце смогут попасть в зону действий", - сообщил он перед неформальной встречей глав минобороны ЕС в Стокгольме
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
СМИ: британский спецназ устроил охоту на боеприпасы для Украины
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСтокгольм (город)Борис ПисториусЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала