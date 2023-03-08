https://ria.ru/20230308/svpd-1856608808.html

Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД

Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД - РИА Новости, 08.03.2023

Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД

Западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T17:53

2023-03-08T17:53

2023-03-08T17:53

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

иран

в мире

михаил ульянов

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ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Пробуксовка венских переговоров по СВПД сказывается на настроениях в Совете. Те, кто недавно заявлял об отсутствии альтернативы СВПД, теперь высказываются менее внятно. Сейчас же особенно востребована четкая позиция в пользу восстановления СВПД", - добавил постпред. Он также заявил, что утечки в СМИ любой чувствительной информации относительно гарантий МАГАТЭ недопустимы. "Отмечаем мудрый выбор Агентства и Ирана не поддаваться на провокацию, придерживаться протоколов по урегулированию аномалий и продолжить взаимодействие", - отметил Ульянов.

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михаил ульянов (дипломат), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, в мире, михаил ульянов