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Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД - РИА Новости, 08.03.2023
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17:53 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/svpd-1856608808.html
Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД
Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД - РИА Новости, 08.03.2023
Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД
Западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:53
2023-03-08T17:53
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
иран
в мире
михаил ульянов
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ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Пробуксовка венских переговоров по СВПД сказывается на настроениях в Совете. Те, кто недавно заявлял об отсутствии альтернативы СВПД, теперь высказываются менее внятно. Сейчас же особенно востребована четкая позиция в пользу восстановления СВПД", - добавил постпред. Он также заявил, что утечки в СМИ любой чувствительной информации относительно гарантий МАГАТЭ недопустимы. "Отмечаем мудрый выбор Агентства и Ирана не поддаваться на провокацию, придерживаться протоколов по урегулированию аномалий и продолжить взаимодействие", - отметил Ульянов.
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михаил ульянов (дипломат), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, в мире, михаил ульянов
Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Россия, Иран, В мире, Михаил Ульянов
Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Запад не готов к завершению переговоров по СВПД

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД. Но не готовы к этому именно западные страны. Если бы они перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены", - заявил Ульянов на Совете управляющих МАГАТЭ. Его заявление приводит официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.
"Пробуксовка венских переговоров по СВПД сказывается на настроениях в Совете. Те, кто недавно заявлял об отсутствии альтернативы СВПД, теперь высказываются менее внятно. Сейчас же особенно востребована четкая позиция в пользу восстановления СВПД", - добавил постпред.
Он также заявил, что утечки в СМИ любой чувствительной информации относительно гарантий МАГАТЭ недопустимы. "Отмечаем мудрый выбор Агентства и Ирана не поддаваться на провокацию, придерживаться протоколов по урегулированию аномалий и продолжить взаимодействие", - отметил Ульянов.
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Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИранВ миреМихаил Ульянов
 
 
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