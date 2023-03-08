Постпредство России в Вене назвало виновных в срыве переговоров по СВПД
Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Запад не готов к завершению переговоров по СВПД
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, если бы они перестали препятствовать процессу, беспокойства вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД. Но не готовы к этому именно западные страны. Если бы они перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены", - заявил Ульянов на Совете управляющих МАГАТЭ. Его заявление приводит официальный Telegram-канал постпредства РФ при международных организациях в Вене.
"Пробуксовка венских переговоров по СВПД сказывается на настроениях в Совете. Те, кто недавно заявлял об отсутствии альтернативы СВПД, теперь высказываются менее внятно. Сейчас же особенно востребована четкая позиция в пользу восстановления СВПД", - добавил постпред.
Он также заявил, что утечки в СМИ любой чувствительной информации относительно гарантий МАГАТЭ недопустимы. "Отмечаем мудрый выбор Агентства и Ирана не поддаваться на провокацию, придерживаться протоколов по урегулированию аномалий и продолжить взаимодействие", - отметил Ульянов.