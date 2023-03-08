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СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе - РИА Новости, 08.03.2023
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13:25 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/sudno-1856572420.html
СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе
СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе
Германия еще в январе проводила обыск на судне, которое, предположительно, было использовано при подготовке терактов на Северных потоках, сообщает немецкий... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:25
2023-03-08T13:25
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алексей миллер
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германия еще в январе проводила обыск на судне, которое, предположительно, было использовано при подготовке терактов на Северных потоках, сообщает немецкий телеканал N-tv. "В январе федеральная прокуратура инициировала обыск судна, подозреваемого в причастности к взрывам на Северных потоках", - сообщает телеканал N-tv со ссылкой на ведомство федерального прокурора. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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в мире, германия, европа, россия, алексей миллер, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Европа, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе

N-tv: судно, вероятно, причастное к подрыву "Северных потоков" обыскивали еще в январе

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германия еще в январе проводила обыск на судне, которое, предположительно, было использовано при подготовке терактов на Северных потоках, сообщает немецкий телеканал N-tv.
"В январе федеральная прокуратура инициировала обыск судна, подозреваемого в причастности к взрывам на Северных потоках", - сообщает телеканал N-tv со ссылкой на ведомство федерального прокурора.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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В миреГерманияЕвропаРоссияАлексей МиллерВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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