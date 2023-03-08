https://ria.ru/20230308/sudno-1856572420.html

СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе

СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: судно, вероятно, причастное к ЧП на "Севпотоках", обыскивали в январе

Германия еще в январе проводила обыск на судне, которое, предположительно, было использовано при подготовке терактов на Северных потоках, сообщает немецкий... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:25

2023-03-08T13:25

2023-03-08T13:25

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владимир путин

генеральная прокуратура рф

газпром

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германия еще в январе проводила обыск на судне, которое, предположительно, было использовано при подготовке терактов на Северных потоках, сообщает немецкий телеканал N-tv. "В январе федеральная прокуратура инициировала обыск судна, подозреваемого в причастности к взрывам на Северных потоках", - сообщает телеканал N-tv со ссылкой на ведомство федерального прокурора. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230308/kosachev-1856562736.html

германия

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, европа, россия, алексей миллер, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"