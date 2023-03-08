Рейтинг@Mail.ru
Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/stadiya-1856607031.html
Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине
Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине - РИА Новости, 08.03.2023
Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине
Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, во время которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ, заявил офицер разведки... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:39
2023-03-08T17:39
политика
украина
сша
скотт риттер
джо байден
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, во время которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, США, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине

Американский разведчик Риттер сообщил о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, во время которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
«
"Конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть (ВСУ. — Прим. ред.) в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики. У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки", — сказал эксперт.
В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
"Их не остановить". Байдена предупредили о грядущих событиях на Украине
Вчера, 15:58
 
ПолитикаУкраинаСШАСкотт РиттерДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала