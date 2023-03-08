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Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине

Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине - РИА Новости, 08.03.2023

Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине

Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, во время которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ, заявил офицер разведки... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T17:39

2023-03-08T17:39

2023-03-08T17:39

политика

украина

сша

скотт риттер

джо байден

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, во время которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856593993.html

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политика, украина, сша, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша