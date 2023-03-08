Американский разведчик сообщил о финальной стадии конфликта на Украине
Американский разведчик Риттер сообщил о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, во время которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
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"Конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть (ВСУ. — Прим. ред.) в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики. У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки", — сказал эксперт.
В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.