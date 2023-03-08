Рейтинг@Mail.ru
Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния" - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 08.03.2023 (обновлено: 16:40 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ssha-1856599118.html
Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния"
Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния" - РИА Новости, 08.03.2023
Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния"
"Ответы" в США на какие-либо неугодные действия бывают очень разнообразными: от взрыва газопроводов до выстрела собственным президентам в лоб, заявил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:39
2023-03-08T16:40
сша
нед прайс
андрей климов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d1565b2592e461849b5a01d41d5325b.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Ответы" в США на какие-либо неугодные действия бывают очень разнообразными: от взрыва газопроводов до выстрела собственным президентам в лоб, заявил заместитель главы международного комитета СФ Андрей Климов. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у США есть ряд инструментов, которые позволяют "привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека".
https://ria.ru/20230308/prays-1856518987.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9fa9eeea28b051610d93c8d174fe3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нед прайс, андрей климов, в мире
США, Нед Прайс, Андрей Климов, В мире
Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния"

Сенатор Климов о словах Прайса про средства влияния: "В США даже стреляли в президента"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Андрей Климов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Ответы" в США на какие-либо неугодные действия бывают очень разнообразными: от взрыва газопроводов до выстрела собственным президентам в лоб, заявил заместитель главы международного комитета СФ Андрей Климов.
«
""Ответы" у них, так называемые, очень разные: газопроводы взрывают, ракетами обстреливают государственных деятелей на территории третьих стран, похищают людей, травят людей, подставы всякие делают, как с одним бывшим руководителем Валютного фонда. Много чего делают: в лоб стреляют - собственным президентам, в том числе, или в затылок – кому куда попадут", - сказал он РИА Новости.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у США есть ряд инструментов, которые позволяют "привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека".
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США
Вчера, 01:14
 
СШАНед ПрайсАндрей КлимовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала