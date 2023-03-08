https://ria.ru/20230308/ssha-1856599118.html

Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния"

Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния" - РИА Новости, 08.03.2023

Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния"

"Ответы" в США на какие-либо неугодные действия бывают очень разнообразными: от взрыва газопроводов до выстрела собственным президентам в лоб, заявил... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:39

2023-03-08T16:39

2023-03-08T16:40

сша

нед прайс

андрей климов

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Ответы" в США на какие-либо неугодные действия бывают очень разнообразными: от взрыва газопроводов до выстрела собственным президентам в лоб, заявил заместитель главы международного комитета СФ Андрей Климов. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у США есть ряд инструментов, которые позволяют "привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека".

https://ria.ru/20230308/prays-1856518987.html

сша

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, нед прайс, андрей климов, в мире