Климов прокомментировал слова Прайса про "средства влияния"
Сенатор Климов о словах Прайса про средства влияния: "В США даже стреляли в президента"
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Ответы" в США на какие-либо неугодные действия бывают очень разнообразными: от взрыва газопроводов до выстрела собственным президентам в лоб, заявил заместитель главы международного комитета СФ Андрей Климов.
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""Ответы" у них, так называемые, очень разные: газопроводы взрывают, ракетами обстреливают государственных деятелей на территории третьих стран, похищают людей, травят людей, подставы всякие делают, как с одним бывшим руководителем Валютного фонда. Много чего делают: в лоб стреляют - собственным президентам, в том числе, или в затылок – кому куда попадут", - сказал он РИА Новости.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что у США есть ряд инструментов, которые позволяют "привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека".