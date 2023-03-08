https://ria.ru/20230308/ssha-1856564777.html

США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине

США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине - РИА Новости, 08.03.2023

США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине

Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:23

2023-03-08T12:23

2023-03-08T12:23

в мире

сша

украина

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цинь ган

борис писториус

евросоюз

нато

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо действовать более слаженно, заявил в среду министр обороны Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk. "Выборы в США может и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона", - ответил он на вопрос, не станут ли грядущие выборы в США угрозой для поддержки Украины. Причиной такой смены курса не обязательно будет новый президент в США, поэтому Европе в любом случае следует более слаженно согласовывать свою оборонную политику и "брать ответственность на себя", добавил Писториус. Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США, обнародованная год назад в Белом доме, на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, европа, цинь ган, борис писториус, евросоюз, нато