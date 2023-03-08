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США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине - РИА Новости, 08.03.2023
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине
Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:23
2023-03-08T12:23
2023-03-08T12:23
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сша
украина
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цинь ган
борис писториус
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо действовать более слаженно, заявил в среду министр обороны Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk. "Выборы в США может и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона", - ответил он на вопрос, не станут ли грядущие выборы в США угрозой для поддержки Украины. Причиной такой смены курса не обязательно будет новый президент в США, поэтому Европе в любом случае следует более слаженно согласовывать свою оборонную политику и "брать ответственность на себя", добавил Писториус. Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США, обнародованная год назад в Белом доме, на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, цинь ган, борис писториус, евросоюз, нато
В мире, США, Украина, Европа, Цинь Ган, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине
Глава Минобороны ФРГ Писториус: США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии