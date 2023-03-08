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США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине - РИА Новости, 08.03.2023
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12:23 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/ssha-1856564777.html
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине - РИА Новости, 08.03.2023
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине
Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:23
2023-03-08T12:23
в мире
сша
украина
европа
цинь ган
борис писториус
евросоюз
нато
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо действовать более слаженно, заявил в среду министр обороны Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk. "Выборы в США может и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона", - ответил он на вопрос, не станут ли грядущие выборы в США угрозой для поддержки Украины. Причиной такой смены курса не обязательно будет новый президент в США, поэтому Европе в любом случае следует более слаженно согласовывать свою оборонную политику и "брать ответственность на себя", добавил Писториус. Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США, обнародованная год назад в Белом доме, на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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в мире, сша, украина, европа, цинь ган, борис писториус, евросоюз, нато
В мире, США, Украина, Европа, Цинь Ган, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО
США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии, считают в Берлине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: США могут сместить фокус с Украины на юго-восток Азии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты могут в силу разных причин поменять свои приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому ЕС необходимо действовать более слаженно, заявил в среду министр обороны Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk.
"Выборы в США может и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона", - ответил он на вопрос, не станут ли грядущие выборы в США угрозой для поддержки Украины.
Причиной такой смены курса не обязательно будет новый президент в США, поэтому Европе в любом случае следует более слаженно согласовывать свою оборонную политику и "брать ответственность на себя", добавил Писториус.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США, обнародованная год назад в Белом доме, на деле представляет собой попытку сформировать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины
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В миреСШАУкраинаЕвропаЦинь ГанБорис ПисториусЕвросоюзНАТО
 
 
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