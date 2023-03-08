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СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву - РИА Новости, 08.03.2023
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04:18 08.03.2023 (обновлено: 04:32 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/ssha-1856523689.html
СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву
СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву
США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T04:18
2023-03-08T04:32
украина
сша
россия
владимир путин
javelin (птрк)
raytheon
lockheed martin
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может уйти до шести лет, пишет издание American Conservative.Россия, как говорится в публикации, не единственная, кто тратит свои боезапасы на Украину.При запланированном росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц на восстановление уйдет, по оценкам издания, более четырех лет."Поэтому США хотят нарастить выпуск больше чем в четыре раза – с 20 тысяч до 90 тысяч в месяц к 2025 году... Но даже при новых объемах производства потребуется 11 месяцев, чтобы довести запасы 155-миллиметровых снарядов до довоенного уровня, если предположить, что США полностью прекратят передавать их Украине", - сказано в публикации.Снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров применяются в полученных Украиной американских гаубицах М777.По данным издания, США направили на Украину треть своих противотанковых ракетных комплексов Javelin – 8,5 тысячи штук, притом что их месячное производство на заводах компаний Raytheon и Lockheed Martin составляет 400 единиц.Киев также получил треть американских запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тысячи штук. "Однако производственные мощности для ракет Stinger еще в худшем состоянии, чем для Javelin, и держатся только благодаря небольшим зарубежным заказам", - говорится в публикации.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230307/ssha-1856348300.html
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украина, сша, россия, владимир путин, javelin (птрк), raytheon, lockheed martin , в мире
Украина, США, Россия, Владимир Путин, Javelin (ПТРК), Raytheon, Lockheed Martin , В мире
СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву

AC: США нужно шесть лет на восполнение запасов переданных Киеву 155-миллиметровых снарядов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может уйти до шести лет, пишет издание American Conservative.
Россия, как говорится в публикации, не единственная, кто тратит свои боезапасы на Украину.
«
"Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-миллиметровых снарядов для восстановления американских запасов до довоенных уровней", - говорится в статье.
При запланированном росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц на восстановление уйдет, по оценкам издания, более четырех лет.
"Поэтому США хотят нарастить выпуск больше чем в четыре раза – с 20 тысяч до 90 тысяч в месяц к 2025 году... Но даже при новых объемах производства потребуется 11 месяцев, чтобы довести запасы 155-миллиметровых снарядов до довоенного уровня, если предположить, что США полностью прекратят передавать их Украине", - сказано в публикации.
Снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров применяются в полученных Украиной американских гаубицах М777.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле
7 марта, 12:41
По данным издания, США направили на Украину треть своих противотанковых ракетных комплексов Javelin – 8,5 тысячи штук, притом что их месячное производство на заводах компаний Raytheon и Lockheed Martin составляет 400 единиц.
Киев также получил треть американских запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тысячи штук. "Однако производственные мощности для ракет Stinger еще в худшем состоянии, чем для Javelin, и держатся только благодаря небольшим зарубежным заказам", - говорится в публикации.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В США испугались последствий прекращения поддержки Украины
7 марта, 20:44
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ПутинJavelin (ПТРК)RaytheonLockheed MartinВ мире
 
 
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