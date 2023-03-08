https://ria.ru/20230308/ssha-1856523689.html

СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву

СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву

США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T04:18

2023-03-08T04:18

2023-03-08T04:32

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может уйти до шести лет, пишет издание American Conservative.Россия, как говорится в публикации, не единственная, кто тратит свои боезапасы на Украину.При запланированном росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц на восстановление уйдет, по оценкам издания, более четырех лет."Поэтому США хотят нарастить выпуск больше чем в четыре раза – с 20 тысяч до 90 тысяч в месяц к 2025 году... Но даже при новых объемах производства потребуется 11 месяцев, чтобы довести запасы 155-миллиметровых снарядов до довоенного уровня, если предположить, что США полностью прекратят передавать их Украине", - сказано в публикации.Снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров применяются в полученных Украиной американских гаубицах М777.По данным издания, США направили на Украину треть своих противотанковых ракетных комплексов Javelin – 8,5 тысячи штук, притом что их месячное производство на заводах компаний Raytheon и Lockheed Martin составляет 400 единиц.Киев также получил треть американских запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тысячи штук. "Однако производственные мощности для ракет Stinger еще в худшем состоянии, чем для Javelin, и держатся только благодаря небольшим зарубежным заказам", - говорится в публикации.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856348300.html

https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856499343.html

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украина, сша, россия, владимир путин, javelin (птрк), raytheon, lockheed martin , в мире