https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856581687.html

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.03.2023

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Российские военнослужащие за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 65 украинских солдат, танк, две бронированные машины и гаубицу,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:42

2023-03-08T14:42

2023-03-08T14:47

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 65 украинских солдат, танк, две бронированные машины и гаубицу, заявили в среду в Минобороны РФ."За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Павловки, Новоселки в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области.

https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580636.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область