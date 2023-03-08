https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856581687.html
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 08.03.2023
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Российские военнослужащие за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 65 украинских солдат, танк, две бронированные машины и гаубицу,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:42
2023-03-08T14:42
2023-03-08T14:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили до 65 украинских солдат, танк, две бронированные машины и гаубицу, заявили в среду в Минобороны РФ."За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Павловки, Новоселки в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области.
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли до 65 военных и танк