https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856581116.html
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.03.2023
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:39
2023-03-08T14:39
2023-03-08T14:39
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении