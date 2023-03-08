https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856581116.html

ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.03.2023

ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:39

2023-03-08T14:39

2023-03-08T14:39

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580864.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность