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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 08.03.2023 (обновлено: 14:47 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580864.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:38
2023-03-08T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожено более 180 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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