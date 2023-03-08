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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:38
2023-03-08T14:38
2023-03-08T14:47
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожено более 180 украинских военных