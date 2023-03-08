https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580864.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:38

2023-03-08T14:38

2023-03-08T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_e609582e27d0e021449caef5d8ebec40.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 180 украинских солдат, два танка, три БМП и две гаубицы, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)