https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580636.html

ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик

ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик - РИА Новости, 08.03.2023

ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик

Российские военные нанесли удар по штабу украинской 59-й мотопехотной бригады возле села Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:37

2023-03-08T14:37

2023-03-08T15:23

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу украинской 59-й мотопехотной бригады возле села Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны. Кроме того, в районе Новоалександровки удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять беспилотников возле Новой Каховки и Николаевки в Херсонской области, Червоноармейского в Запорожской области, Никольского в ДНР и Шипиловки в ЛНР. Всего за этот период российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 87 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 207 районах.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность