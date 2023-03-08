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ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 08.03.2023 (обновлено: 15:23 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856580636.html
ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик
ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик - РИА Новости, 08.03.2023
ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик
Российские военные нанесли удар по штабу украинской 59-й мотопехотной бригады возле села Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:37
2023-03-08T15:23
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу украинской 59-й мотопехотной бригады возле села Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны. Кроме того, в районе Новоалександровки удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять беспилотников возле Новой Каховки и Николаевки в Херсонской области, Червоноармейского в Запорожской области, Никольского в ДНР и Шипиловки в ЛНР. Всего за этот период российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 87 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 207 районах.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик

Минобороны: ВС России поразили штаб ВСУ в районе населенного пункта Мемрик в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по штабу украинской 59-й мотопехотной бригады возле села Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сводке.

Кроме того, в районе Новоалександровки удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять беспилотников возле Новой Каховки и Николаевки в Херсонской области, Червоноармейского в Запорожской области, Никольского в ДНР и Шипиловки в ЛНР.
Всего за этот период российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 87 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 207 районах.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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