https://ria.ru/20230308/sopernik-1856646385.html
Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе
Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе - РИА Новости, 08.03.2023
Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе
Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против нее санкции, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:48
2023-03-08T23:48
2023-03-08T23:48
космос - риа наука
россия
сша
евросоюз
роскосмос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против нее санкции, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной американскими спецслужбами. Американская разведка считает, что в таких условиях Россия, вероятно, сосредоточится на развитии космических средств связи, геолокации и разведки как направлений, имеющих критическое значение для национальной безопасности. В докладе обращается внимание на заявление России о том, что коммерческая инфраструктура, используемая в военных целях, может стать легитимной целью для ответных ударов. Разведка отмечает продолжающееся совершенствование противоспутникового оружия, включая соответствующие ракеты, и средств наземного подавления сигналов GPS, космической связи или радиолокации. Российская космонавтика, как и все остальные отрасли страны, оказалась под беспрецедентным давлением в связи с санкциям США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин ранее называл санкции США, касающиеся российской космической отрасли, попыткой сдержать развитие России. В "Роскосмосе" ранее заявляли, что американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед госкорпорацией.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, сша, евросоюз, роскосмос, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, США, Евросоюз, Роскосмос, В мире
Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе
Американская разведка назвала Россию главным соперником США в космосе, несмотря на санкции
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против нее санкции, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной американскими спецслужбами.
«
"Россия останется ключевым соперником в космосе", - говорится в докладе. При этом разведка США считает, что потенциал космической сферы РФ и реализация "долгосрочных космических целей" могут быть ограничены из-за санкций, "мириада проблем собственного космического сектора", а также "конкуренции за ресурсы" между разными ведомствами.
Американская разведка считает, что в таких условиях Россия, вероятно, сосредоточится на развитии космических средств связи, геолокации и разведки как направлений, имеющих критическое значение для национальной безопасности.
В докладе обращается внимание на заявление России о том, что коммерческая инфраструктура, используемая в военных целях, может стать легитимной целью для ответных ударов. Разведка отмечает продолжающееся совершенствование противоспутникового оружия, включая соответствующие ракеты, и средств наземного подавления сигналов GPS, космической связи или радиолокации.
Российская космонавтика, как и все остальные отрасли страны, оказалась под беспрецедентным давлением в связи с санкциям США и ЕС
. Президент РФ Владимир Путин
ранее называл санкции США, касающиеся российской космической отрасли, попыткой сдержать развитие России. В "Роскосмосе
" ранее заявляли, что американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед госкорпорацией.
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС