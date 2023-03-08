https://ria.ru/20230308/sopernik-1856646385.html

Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе

Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе - РИА Новости, 08.03.2023

Американская разведка назвала Россию ключевым соперником США в космосе

Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против нее санкции, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:48

2023-03-08T23:48

2023-03-08T23:48

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против нее санкции, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной американскими спецслужбами. Американская разведка считает, что в таких условиях Россия, вероятно, сосредоточится на развитии космических средств связи, геолокации и разведки как направлений, имеющих критическое значение для национальной безопасности. В докладе обращается внимание на заявление России о том, что коммерческая инфраструктура, используемая в военных целях, может стать легитимной целью для ответных ударов. Разведка отмечает продолжающееся совершенствование противоспутникового оружия, включая соответствующие ракеты, и средств наземного подавления сигналов GPS, космической связи или радиолокации. Российская космонавтика, как и все остальные отрасли страны, оказалась под беспрецедентным давлением в связи с санкциям США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин ранее называл санкции США, касающиеся российской космической отрасли, попыткой сдержать развитие России. В "Роскосмосе" ранее заявляли, что американские санкции не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед госкорпорацией.

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космос - риа наука, россия, сша, евросоюз, роскосмос, в мире