https://ria.ru/20230308/sng-1856530283.html

Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией

Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией - РИА Новости, 08.03.2023

Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:40

2023-03-08T07:40

2023-03-08T07:40

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Компетентными органами, на которые в Белоруссии возлагается реализация соглашения, определены Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД. Соглашением в целях повышения эффективности национальных усилий и сотрудничества сторон в сфере противодействия коррупции определены терминология, основные направления и формы сотрудничества, защита участников уголовного судопроизводства и лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. В частности, основными задачами являются выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование правовой базы, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции.

https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html

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снг, александр лукашенко, белоруссия, астана, в мире