https://ria.ru/20230308/sng-1856530283.html
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией - РИА Новости, 08.03.2023
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:40
2023-03-08T07:40
2023-03-08T07:40
снг
александр лукашенко
белоруссия
астана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a78e0c56d283ba42965102772318cdd.jpg
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Компетентными органами, на которые в Белоруссии возлагается реализация соглашения, определены Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД. Соглашением в целях повышения эффективности национальных усилий и сотрудничества сторон в сфере противодействия коррупции определены терминология, основные направления и формы сотрудничества, защита участников уголовного судопроизводства и лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. В частности, основными задачами являются выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование правовой базы, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html
белоруссия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854282458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1d66e1a9e5060058d63acfef7ab902b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, александр лукашенко, белоруссия, астана, в мире
СНГ, Александр Лукашенко, Белоруссия, Астана, В мире
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции.
«
"Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, подписанное в г. Астане 14 октября 2022 года", - говорится в тексте закона, опубликованного в среду на национальном правовом портале.
Компетентными органами, на которые в Белоруссии возлагается реализация соглашения, определены Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД.
Соглашением в целях повышения эффективности национальных усилий и сотрудничества сторон в сфере противодействия коррупции определены терминология, основные направления и формы сотрудничества, защита участников уголовного судопроизводства и лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.
В частности, основными задачами являются выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование правовой базы, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
Лукашенко отметил значение СНГ для укрепления региональной безопасности