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Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией - РИА Новости, 08.03.2023
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07:40 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/sng-1856530283.html
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией - РИА Новости, 08.03.2023
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:40
2023-03-08T07:40
снг
александр лукашенко
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в мире
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МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Компетентными органами, на которые в Белоруссии возлагается реализация соглашения, определены Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД. Соглашением в целях повышения эффективности национальных усилий и сотрудничества сторон в сфере противодействия коррупции определены терминология, основные направления и формы сотрудничества, защита участников уголовного судопроизводства и лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. В частности, основными задачами являются выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование правовой базы, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html
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снг, александр лукашенко, белоруссия, астана, в мире
СНГ, Александр Лукашенко, Белоруссия, Астана, В мире
Лукашенко одобрил ратификацию соглашения СНГ о борьбе с коррупцией

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения СНГ о борьбе с коррупцией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции.
«
"Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, подписанное в г. Астане 14 октября 2022 года", - говорится в тексте закона, опубликованного в среду на национальном правовом портале.
Компетентными органами, на которые в Белоруссии возлагается реализация соглашения, определены Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД.
Соглашением в целях повышения эффективности национальных усилий и сотрудничества сторон в сфере противодействия коррупции определены терминология, основные направления и формы сотрудничества, защита участников уголовного судопроизводства и лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.
В частности, основными задачами являются выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование правовой базы, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
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