https://ria.ru/20230308/sibir-1856525817.html

На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды

На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды - РИА Новости, 08.03.2023

На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды

Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:14

2023-03-08T05:14

2023-03-08T05:14

новосибирская область

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 мар – РИА Новости. Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за мокрого снега с ветром, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь". Водителей личного транспорта дорожники просят быть особо осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. На трассах в усиленном режиме ведутся работы по очистке и противогололедной обработке, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230228/surgut-1854752233.html

новосибирская область

томская область

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новосибирская область, томская область, происшествия