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На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды - РИА Новости, 08.03.2023
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05:14 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/sibir-1856525817.html
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды - РИА Новости, 08.03.2023
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды
Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:14
2023-03-08T05:14
новосибирская область
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 мар – РИА Новости. Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за мокрого снега с ветром, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь". Водителей личного транспорта дорожники просят быть особо осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. На трассах в усиленном режиме ведутся работы по очистке и противогололедной обработке, добавили в ведомстве.
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новосибирская область, томская область, происшествия
Новосибирская область, Томская область, Происшествия
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды

На трассах трех регионов Сибири временно ограничили движение автобусов из-за непогоды

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили едут в метель по трассе вблизи Новосибирска
Автомобили едут в метель по трассе вблизи Новосибирска - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили едут в метель по трассе вблизи Новосибирска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 мар – РИА Новости. Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за мокрого снега с ветром, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь".
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"Восьмого марта с 05.00 до 10.00 (01.00 до 06.00 мск) в Новосибирской области, с 06.00 до 11.00 (02.00 до 07.00 мск) в Кемеровской и Томской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, ветер до 19 метров в секунду) ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", - говорится в сообщении.
Водителей личного транспорта дорожники просят быть особо осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
На трассах в усиленном режиме ведутся работы по очистке и противогололедной обработке, добавили в ведомстве.
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