https://ria.ru/20230308/sibir-1856525817.html
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды - РИА Новости, 08.03.2023
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды
Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:14
2023-03-08T05:14
2023-03-08T05:14
новосибирская область
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/51/1563915135_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_5ba85afb78b7e7cbef4707137bb39c56.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 мар – РИА Новости. Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за мокрого снега с ветром, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь". Водителей личного транспорта дорожники просят быть особо осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. На трассах в усиленном режиме ведутся работы по очистке и противогололедной обработке, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230228/surgut-1854752233.html
новосибирская область
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/51/1563915135_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_e9f2c55a0269636171ec0cf39c164461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, томская область, происшествия
Новосибирская область, Томская область, Происшествия
На трассах трех регионов Сибири закрыли движение автобусов из-за непогоды
На трассах трех регионов Сибири временно ограничили движение автобусов из-за непогоды
НОВОСИБИРСК, 8 мар – РИА Новости. Движение рейсового пассажирского транспорта по федеральным трасам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях утром в среду временно ограничили из-за мокрого снега с ветром, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь".
«
"Восьмого марта с 05.00 до 10.00 (01.00 до 06.00 мск) в Новосибирской области, с 06.00 до 11.00 (02.00 до 07.00 мск) в Кемеровской и Томской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, ветер до 19 метров в секунду) ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", - говорится в сообщении.
Водителей личного транспорта дорожники просят быть особо осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
На трассах в усиленном режиме ведутся работы по очистке и противогололедной обработке, добавили в ведомстве.
Рейс из Сургута в Махачкалу отменили из-за непогоды