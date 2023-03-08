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Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери - РИА Новости, 08.03.2023
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20:01 08.03.2023 (обновлено: 22:20 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856626411.html
Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери
Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери - РИА Новости, 08.03.2023
Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение суда ЕС об отмене санкций в отношении его матери, которая самостоятельно выиграла дело. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T20:01
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донбасс
евгений пригожин
евросоюз
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение суда ЕС об отмене санкций в отношении его матери, которая самостоятельно выиграла дело. Ранее суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. "Я, к сожалению, нахожусь в командировке на территории Донбасса. В ближайшее время подробно разберусь с судом, который выиграла моя мама, так как она занималась этим, в основном, самостоятельно", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. Пригожин добавил, что не собирается оспаривать решение суда о введении санкций в отношении бизнесмена и группы "Вагнер", так как, по его мнению, они "наложены вполне обоснованно".
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341543.html
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донбасс, евгений пригожин, евросоюз
Донбасс, Евгений Пригожин, Евросоюз
Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери

Пригожин прокомментировал решение суда Евросоюза об отмене санкций в отношении его матери

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение суда ЕС об отмене санкций в отношении его матери, которая самостоятельно выиграла дело.
Ранее суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты.
"Я, к сожалению, нахожусь в командировке на территории Донбасса. В ближайшее время подробно разберусь с судом, который выиграла моя мама, так как она занималась этим, в основном, самостоятельно", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
Пригожин добавил, что не собирается оспаривать решение суда о введении санкций в отношении бизнесмена и группы "Вагнер", так как, по его мнению, они "наложены вполне обоснованно".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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ДонбассЕвгений ПригожинЕвросоюз
 
 
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