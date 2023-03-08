https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856626411.html

Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери

Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери - РИА Новости, 08.03.2023

Пригожин прокомментировал снятие санкций с матери

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение суда ЕС об отмене санкций в отношении его матери, которая самостоятельно выиграла дело. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T20:01

2023-03-08T20:01

2023-03-08T22:20

донбасс

евгений пригожин

евросоюз

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал решение суда ЕС об отмене санкций в отношении его матери, которая самостоятельно выиграла дело. Ранее суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. "Я, к сожалению, нахожусь в командировке на территории Донбасса. В ближайшее время подробно разберусь с судом, который выиграла моя мама, так как она занималась этим, в основном, самостоятельно", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. Пригожин добавил, что не собирается оспаривать решение суда о введении санкций в отношении бизнесмена и группы "Вагнер", так как, по его мнению, они "наложены вполне обоснованно".

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341543.html

донбасс

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Наталья Макарова

донбасс, евгений пригожин, евросоюз