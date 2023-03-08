Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России
Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал санкции против России залогом дедолларизации мира
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные санкции, направленные против России, заставляют остальной мир постепенно отказываться от использования доллара, ослабляя этим позиции США, заявил на портале Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
По словам автора статьи, одной из главных причин провала западных, в частности американских, санкций против России стало объединение других государств в желании продолжать торговлю с Москвой, несмотря на огромное давление Вашингтона.
"Фактически четыре крупнейшие развивающиеся экономики мира (Китай, Индия, Россия и Иран) имеют совокупный ВВП больше, чем США. Когда следующие три страны (Бразилия, Мексика и Индонезия) включаются в состав этой G7 из развивающихся экономик, разрыв с США увеличивается еще на 4,6 триллиона долларов. В совокупности они слишком велики, чтобы их игнорировать", — заметил Рикардс.
При этом санкции, по его мнению, сработали против самих Штатов как бумеранг, бьющий в первую очередь по позиции США на мировой арене. Особенно опасны, как он уверен, вторичные санкции, направленные не против России, а против ведущих с ней дела государств, например Китая.
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"Чем больше нейтральные страны торгуют с Россией, тем меньше любая из них будет нуждаться в долларах США в качестве средства обмена. Таким образом, санкции США не только терпят неудачу, они способствуют долгосрочному падению доллара как ведущей платежной валюты в мире. <...> Скорее всего, вторичные санкции, введенные против Китая, просто сблизят Россию с Китаем и еще больше маргинализируют США", — заключил Рикардс.
Накануне британская журналистка Сью Рид посетовала на дефицит в магазинах Соединенного Королевства на фоне отсутствия каких-либо проблем со снабжением в России. По ее словам, "хваленые западные санкции" в отношении России не оказывают сильного воздействия. В то же время британские супермаркеты сейчас ограничивают потребление овощей, а фермеры сокращают производство из-за роста цен на энергию.