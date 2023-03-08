https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856587945.html

Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России

Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России - РИА Новости, 08.03.2023

Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России

Западные санкции, направленные против России, заставляют остальной мир постепенно отказываться от использования доллара, ослабляя этим позиции США, заявил на... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:25

2023-03-08T15:25

2023-03-08T16:38

в мире

цены на нефть

россия

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

g7

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные санкции, направленные против России, заставляют остальной мир постепенно отказываться от использования доллара, ослабляя этим позиции США, заявил на портале Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.По словам автора статьи, одной из главных причин провала западных, в частности американских, санкций против России стало объединение других государств в желании продолжать торговлю с Москвой, несмотря на огромное давление Вашингтона."Фактически четыре крупнейшие развивающиеся экономики мира (Китай, Индия, Россия и Иран) имеют совокупный ВВП больше, чем США. Когда следующие три страны (Бразилия, Мексика и Индонезия) включаются в состав этой G7 из развивающихся экономик, разрыв с США увеличивается еще на 4,6 триллиона долларов. В совокупности они слишком велики, чтобы их игнорировать", — заметил Рикардс.При этом санкции, по его мнению, сработали против самих Штатов как бумеранг, бьющий в первую очередь по позиции США на мировой арене. Особенно опасны, как он уверен, вторичные санкции, направленные не против России, а против ведущих с ней дела государств, например Китая.Накануне британская журналистка Сью Рид посетовала на дефицит в магазинах Соединенного Королевства на фоне отсутствия каких-либо проблем со снабжением в России. По ее словам, "хваленые западные санкции" в отношении России не оказывают сильного воздействия. В то же время британские супермаркеты сейчас ограничивают потребление овощей, а фермеры сокращают производство из-за роста цен на энергию.

https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856494504.html

https://ria.ru/20230307/es-1856270701.html

россия

сша

китай

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, россия, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), g7