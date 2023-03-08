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Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России - РИА Новости, 08.03.2023
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15:25 08.03.2023 (обновлено: 16:38 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856587945.html
Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России
Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России - РИА Новости, 08.03.2023
Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России
Западные санкции, направленные против России, заставляют остальной мир постепенно отказываться от использования доллара, ослабляя этим позиции США, заявил на... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:25
2023-03-08T16:38
в мире
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россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные санкции, направленные против России, заставляют остальной мир постепенно отказываться от использования доллара, ослабляя этим позиции США, заявил на портале Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.По словам автора статьи, одной из главных причин провала западных, в частности американских, санкций против России стало объединение других государств в желании продолжать торговлю с Москвой, несмотря на огромное давление Вашингтона."Фактически четыре крупнейшие развивающиеся экономики мира (Китай, Индия, Россия и Иран) имеют совокупный ВВП больше, чем США. Когда следующие три страны (Бразилия, Мексика и Индонезия) включаются в состав этой G7 из развивающихся экономик, разрыв с США увеличивается еще на 4,6 триллиона долларов. В совокупности они слишком велики, чтобы их игнорировать", — заметил Рикардс.При этом санкции, по его мнению, сработали против самих Штатов как бумеранг, бьющий в первую очередь по позиции США на мировой арене. Особенно опасны, как он уверен, вторичные санкции, направленные не против России, а против ведущих с ней дела государств, например Китая.Накануне британская журналистка Сью Рид посетовала на дефицит в магазинах Соединенного Королевства на фоне отсутствия каких-либо проблем со снабжением в России. По ее словам, "хваленые западные санкции" в отношении России не оказывают сильного воздействия. В то же время британские супермаркеты сейчас ограничивают потребление овощей, а фермеры сокращают производство из-за роста цен на энергию.
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856494504.html
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в мире, цены на нефть, россия, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), g7
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Китай, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), G7
Экс-советник ЦРУ разнес действия США в отношении России

Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал санкции против России залогом дедолларизации мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники митинга против антироссийских санкций в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные санкции, направленные против России, заставляют остальной мир постепенно отказываться от использования доллара, ослабляя этим позиции США, заявил на портале Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
По словам автора статьи, одной из главных причин провала западных, в частности американских, санкций против России стало объединение других государств в желании продолжать торговлю с Москвой, несмотря на огромное давление Вашингтона.
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"Фактически четыре крупнейшие развивающиеся экономики мира (Китай, Индия, Россия и Иран) имеют совокупный ВВП больше, чем США. Когда следующие три страны (Бразилия, Мексика и Индонезия) включаются в состав этой G7 из развивающихся экономик, разрыв с США увеличивается еще на 4,6 триллиона долларов. В совокупности они слишком велики, чтобы их игнорировать", — заметил Рикардс.
При этом санкции, по его мнению, сработали против самих Штатов как бумеранг, бьющий в первую очередь по позиции США на мировой арене. Особенно опасны, как он уверен, вторичные санкции, направленные не против России, а против ведущих с ней дела государств, например Китая.
«

"Чем больше нейтральные страны торгуют с Россией, тем меньше любая из них будет нуждаться в долларах США в качестве средства обмена. Таким образом, санкции США не только терпят неудачу, они способствуют долгосрочному падению доллара как ведущей платежной валюты в мире. <...> Скорее всего, вторичные санкции, введенные против Китая, просто сблизят Россию с Китаем и еще больше маргинализируют США", — заключил Рикардс.

Накануне британская журналистка Сью Рид посетовала на дефицит в магазинах Соединенного Королевства на фоне отсутствия каких-либо проблем со снабжением в России. По ее словам, "хваленые западные санкции" в отношении России не оказывают сильного воздействия. В то же время британские супермаркеты сейчас ограничивают потребление овощей, а фермеры сокращают производство из-за роста цен на энергию.
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