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В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина - РИА Новости, 08.03.2023
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14:00 08.03.2023 (обновлено: 15:01 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856576963.html
В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина
В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина - РИА Новости, 08.03.2023
В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина
Суд Евросоюза постановил отменить санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты, следует из размещенного на сайте инстанции решения. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:00
2023-03-08T15:01
евгений пригожин
евросоюз
в мире
владимир путин
украина
европа
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил отменить санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты, следует из размещенного на сайте инстанции решения.В суде пояснили, что дело рассматривалось в контексте российской спецоперации на Украине.В документе указывается, что Пригожин "ответственен за действия, наносящие урон территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Однако при принятии ограничительных мер против его матери учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.Отмечается также, что Совет ЕС не смог в суде доказать, что Виолетта Пригожина владеет компанией Concord Management and Consalting.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против Москвы. После введения последнего из них под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856521824.html
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евгений пригожин, евросоюз, в мире, владимир путин, украина, европа, москва
Евгений Пригожин, Евросоюз, В мире, Владимир Путин, Украина, Европа, Москва
В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина

Суд ЕС отменил санкции в отношении матери Евгения Пригожина

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил отменить санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты, следует из размещенного на сайте инстанции решения.
«

"Суд отменил ограничительные меры по отношению к Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина", — говорится в пресс-релизе.

В суде пояснили, что дело рассматривалось в контексте российской спецоперации на Украине.
В документе указывается, что Пригожин "ответственен за действия, наносящие урон территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Однако при принятии ограничительных мер против его матери учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.
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Отмечается также, что Совет ЕС не смог в суде доказать, что Виолетта Пригожина владеет компанией Concord Management and Consalting.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против Москвы. После введения последнего из них под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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