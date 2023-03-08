https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856576963.html

В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина

В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина - РИА Новости, 08.03.2023

В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина

Суд Евросоюза постановил отменить санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты, следует из размещенного на сайте инстанции решения. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:00

2023-03-08T14:00

2023-03-08T15:01

евгений пригожин

евросоюз

в мире

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европа

москва

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил отменить санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты, следует из размещенного на сайте инстанции решения.В суде пояснили, что дело рассматривалось в контексте российской спецоперации на Украине.В документе указывается, что Пригожин "ответственен за действия, наносящие урон территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Однако при принятии ограничительных мер против его матери учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.Отмечается также, что Совет ЕС не смог в суде доказать, что Виолетта Пригожина владеет компанией Concord Management and Consalting.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против Москвы. После введения последнего из них под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856521824.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341543.html

украина

европа

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений пригожин, евросоюз, в мире, владимир путин, украина, европа, москва