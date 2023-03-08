В ЕС отменили санкции в отношении матери Евгения Пригожина
Суд ЕС отменил санкции в отношении матери Евгения Пригожина
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Суд Евросоюза постановил отменить санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты, следует из размещенного на сайте инстанции решения.
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"Суд отменил ограничительные меры по отношению к Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина", — говорится в пресс-релизе.
В суде пояснили, что дело рассматривалось в контексте российской спецоперации на Украине.
В документе указывается, что Пригожин "ответственен за действия, наносящие урон территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Однако при принятии ограничительных мер против его матери учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.
Отмечается также, что Совет ЕС не смог в суде доказать, что Виолетта Пригожина владеет компанией Concord Management and Consalting.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против Москвы. После введения последнего из них под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.