https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856521824.html

Рассказ россиян о жизни после года санкций удивил британскую журналистку

Рассказ россиян о жизни после года санкций удивил британскую журналистку - РИА Новости, 08.03.2023

Рассказ россиян о жизни после года санкций удивил британскую журналистку

Британские супермаркеты испытывают дефицит многих видов продуктов, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, к... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T02:55

2023-03-08T02:55

2023-03-08T03:52

в мире

россия

пермь

украина

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Британские супермаркеты испытывают дефицит многих видов продуктов, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, к такому выводу пришла журналистка Daily Mail Сью Рид.Как пишет автор, глядя на фотографии из магазинов и фудкортов Перми, создается ощущение, что "хваленые западные санкции" в отношении России не оказывают сильного воздействия. "Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии", - посетовала она.Сегодня британские супермаркеты ограничивают потребление помидоров, огурцов, перца и листового салата, а фермеры мучаются из-за роста затрат на электроэнергию, которые не позволяют ничего выращивать в теплицах зимой, напомнила Рид."У жителей Перми и других регионов недорогой еды в достатке. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой. К тому же Россия может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с более теплым климатом, таких как Иран. Русским не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива", - пожаловалась британка.Журналистка решила узнать у жителей Перми ситуацию с ассортиментом и ценами в местных магазинах, а также с коммунальными счетами. Она пообщалась с живущими там 67-летним британцем Джоном, научным работником, и его 51-летней женой Еленой, бывшим преподавателем в ВУЗе. "Кризис, какой кризис? Мы живем нормально, несмотря на ситуацию на Украине. По телевизору показывают, что в Британии пустеют полки с продуктами. Но мы живем и работаем в России и не страдаем от западных санкций", - заявили супруги.Счета за двухкомнатной квартиру, которую Джон и Елена называют "большой и шикарной", включая услуги по содержанию дома, свет, отопление, водоснабжение и вывоз мусора, составляют 11,5 тысячи рублей в месяц, также у них есть дача за городом.Как пишет Рид, в Перми закрылось большинство принадлежащих европейцам магазинов одежды и франшиз, однако на смену им пришли российские аналоги, позволяющие, как говорят местные жители, купить все, что нужно."Все это, конечно, заставляет задуматься, кто же на самом деле выигрывает экономическую войну. Джон из Перми сказал: "Я своими глазами видел, что санкции России не вредят. Простой народ почти ничего не заметил. В магазинах полно всего, что ему нужно и хочется"", - резюмирует журналистка.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230307/logvinov-1856289332.html

https://ria.ru/20230112/syurpriz-1844280069.html

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в мире, россия, пермь, украина, владимир путин, санкции в отношении россии